Анонсы: Realme P4R 5G – 8000 мАч, 144 Гц и MIL-STD-810H за 200 долларов

11.06.2026, MForum.ru

Realme расширила в Индии P-серию, выпустив модель P4R 5G. Главные особенности новинки — большой аккумулятор на 8000 мАч, 144-герцовый экран и чип MediaTek Dimensity 6300. Смартфон появится на Flipkart и в официальном магазине Realme уже в этом месяце.

Realme P4R 5G оснащён 6.8-дюймовым LCD-экраном с разрешением HD+ (1570×720 пикселей) и частотой до 144 Гц. Панель обеспечивает до 1200 нит в режиме HBM и защищена стеклом Panda-1681. Аппаратной основой служит Dimensity 6300 в паре с LPDDR4X RAM и накопителем UFS 2.2. Доступны версии 4/128 ГБ, 6/128 ГБ и 6/256 ГБ, предусмотрено расширение картой памяти.

Камеры: 50-мегапиксельная основная с автофокусом и 8-мегапиксельная фронтальная. Программные фишки включают ночной режим, уличный режим, кинематографическое видео, режим Dual-view, таймлапс, Pro-режим, tilt-shift и интеграцию с Google Lens.

Главное преимущество — батарея 8000 мАч (одна из самых ёмких в своём сегменте) с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт SUPERVOOC, а также совместимостью с протоколами VOOC, PD, QC и PPS. Среди прочего: боковой сканер, разблокировка по лицу, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, USB Type-C, OTG, две SIM-карты с 5G. Габариты — примерно 166.4×78.2×8.8 мм, вес — около 224 г. Для долговечности имеется военная сертификация ударопрочности MIL-STD-810H и защита от пыли и брызг IP65.

Цены: 4/128 ГБ — 18 999 рупий (примерно 200 долларов), 6/128 ГБ — 20 999 рупий (220 долларов), 6/256 ГБ — 22 999 рупий (240 долларов). Цвета: Lavender Glare, Titanium Glare, Silver Glare. При покупке доступна скидка по банковской карте 2000 рупий и до трёх месяцев беспроцентной рассрочки. С учётом этих предложений эффективные цены снижаются до 16 999, 18 999 и 20 999 рупий, соответственно. Акционные цены действуют в первые 12 часов после начала продаж. Первый день продаж — 17 июня.

Realme P4R 5G — это очередной «батарейный монстр» рассчитанный на максимальную автономность и прочность. 8000 мАч хватит на два-три дня даже при активном использовании.

144-герцовый экран делает интерфейс очень плавным (даже при HD+ разрешении). MIL-STD-810H и IP65 означают, что телефон не боится падений, пыли и дождя — редкость в бюджетном сегменте.

Основной недостаток — слабый процессор Dimensity 6300 (для тяжёлых игр не подойдёт) и HD+ разрешение (зернистость на 6.8 дюймах заметна). Камеры — тоже не для шедевров.