Искусственный интеллект: Google снизила стоимость подписки на Google AI Plus и вступила в гонку ценообразования

MForum.ru

Искусственный интеллект: Google снизила стоимость подписки на Google AI Plus и вступила в гонку ценообразования

18.06.2026, MForum.ru

Google снизила стоимость месячной оплаты Google AI Plus c $7,99 до $4,99 и удвоила хранилище Google Drive с 200 до 400 ГБ. Модель позиционируется как самая доступная платная ИИ-подписка на рынке США, преимущественно ориентированная на студентов, а не на корпоративных клиентов. Ключевые функции - генерация видео через Omni Flash, творческая студия Google Flow и NotebookLM и ИИ-помощник для исследований Google. Для более требовательных пользователей есть Google AI Pro и AI Ultra.

Ценообразование подписок становится полем битвы среди поставщиков ИИ. Гонка стартовала в Индии в августе 2025 года, когда OpenAI представила ChatGPT Go за $4,60 в месяц (часть стандартного Plus за $20). В декабре за ней последовал Google с ИИ-планом за менее чем $5 для индийских пользователей.

За конкурентами пока не следует Anthropic: компания до сих пор не внедряла локализованное ценообразование.

Новость интересна тем, что подчеркивает важность вертикальной интеграции - компании с собственной инфраструктурой, такие как Google, получают серьезные преимущества перед чистыми ИИ-провайдерами.

((по материалам Techcrunch))

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теги: искусственный интеллект Google AI тренды США

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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