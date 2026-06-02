Искусственный интеллект: Поиск и проверка новостей с помощью ИИ ухудшает восприятие и размывает навыки

MForum.ru

Искусственный интеллект: Поиск и проверка новостей с помощью ИИ ухудшает восприятие и размывает навыки

26.06.2026, MForum.ru

Согласно отчетам Pew Research Center, на который ссылается новостной канал MIT, каждый пятый американский подросток регулярно использует LLM (большие языковые модели) для получения новостей, а каждый четвертый молодой взрослый использовал технологию с этой целью хотя бы раз в жизни. Более свежая тенденция - применение ChatGPT, Claude и Gemini для проверки и потребления новостей.

Исследователи MIT Media Lab обнаружили, что испытуемые, которые использовали ИИ-системы для проверки фактов на протяжении месяца, теряли навыки самостоятельного анализа и выявляли дезинформацию хуже после отключения чат-ботов.

Что же, какая разница, это же всего лишь новости, кто в наше время относится к ним всерьез, скажут многие, но исследование 2025 года продемонстрировало и то, что врачи, использующие ИИ, стали хуже справляться с задачей самостоятельного выявления признаков рака. Это уже куда печальнее.

Речь идет о так называемых «парадоксе зависимости от ИИ» и «дескиллинге», когнитивной разгрузке, которая пришла к нам несколько десятилетий назад с развитием технологий: так, в частности, постоянное использование GPS снизило у многих людей навыки ориентирования без технических средств, а калькулятор – навыки устного счета и, в целом, способности к математике. Я уж не буду говорить о неспособности большинства современных горожан выжить в лесу или существовать в сельской местности.

Исследование Media Lab показало, что точность выявления фейковых новостей с помощью чат-ботов росла на 21%, при этом ИИ эффективно снижал веру людей в ложную информацию. После отключения ИИ, способность пользователей к самостоятельному выявлению ложной информации падала на 15%, хотя четверть участников эксперимента считали, что улучшили свои навыки в области выявлении фейков. Пятая часть участников постепенно переходила от активной самостоятельности к пассивному принятию рекомендаций ИИ.

Хуже всего ИИ-модели работают с эмоционально-заряженными срочными новостями. Кроме того, на фоне деградации окружающего нас мира падает и качество исходных новостей, на которых обучаются модели.

Результаты исследования позволяют предположить, что выбираемый нами способ взаимодействия пользователя с ИИ определяет, станет ли модель «тренером» или «костылем». Худшие результаты дает «прогрессорство» здесь и сейчас, лучшие – форматы активного обучения и развития навыков. ИИ, отвечающий прямо, формируют зависимость чаще, чем модели, ведущие с пользователями «сократовские диалоги». ||

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теги: искусственный интеллект тренды проблемы

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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