Искусственный интеллект: Китай, вероятно, уже захватил лидерство в области ИИ

MForum.ru
30.06.2026,
Глобальные опросы показывают, что Китай стремительно затмевает США как «ИИ-гегемона»: лидерство Кремниевой долины все реже воспринимается как данность. Респонденты во многих странах ставят под сомнение и идею о том, что США смогут опередить Китай в будущем.
Опрос британской Public First, проведенный среди свыше 18 тысяч человек в 15 странах показывает, что чуть более половины американских респондентов, а также большинство опрошенных граждан Японии, Индии и Вьетнама по-прежнему считают США доминирующей ИИ-сверхдержавой. Между тем, в 11 других странах, включая Францию, Канаду и Великобританию, лидером называют Китай. Превосходство США признают лишь 23% немцев.
Америка колеблется между слабым регулированием, способным, по словам бюрократов «нанести ущерб гражданскому обществу» (ущерб обществу от самих бюрократов в данном случае остается за кадром), и «сильными» мерами, способными задушить инновации и обеспечить тотальное отставание во всех областях (чего уже достигли в ЕС).
Опросы показывают не только отставание США от Китая, но и отсутствие в Америке очевидного общественного «аппетита» к соответствующему прорыву. Более того, проводимые в период с 2024 года по 2026 год опросы показали, что респонденты ожидают от развития ИИ ухудшения жизненных условий. Так, в 2024 году ухудшений ожидали 34% американцев, в 2025 году их число выросло до 36%, а в 2026 году – до 40%. «Перспективы для следующего поколения» упали с чистого позитива в 10 пунктов в 2024 году до негативных 4 пунктов в 2026 году.
В 2025 году респонденты 18-24 лет ожидали от ИИ улучшений с перевесом в 4 пункта – в 2026 году показатель рухнул до -13 пунктов. Схожие результаты продемонстрировали и респонденты из Великобритании. Положительных перемен ожидают жители Сингапура и Индии.
Американцы тревожатся по поводу дезинформации, дипфейков, экологических последствий и потери рабочих мест: социальные сети испытывают давление со стороны создателей ИИ-контента.
Генеральный директор Anthropic Дарио Амодей предупредил, что ИИ может разрушить до половины рабочих мест в ближайшие 5 лет.
Новость отражает давний тренд на сдвиг глобального восприятия цивилизационного и технологического лидерства: имидж Китая как самого сильного игрока распространяется даже среди традиционных союзников США.
Наблюдается и эрозия общественного оптимизма по отношению к технологиям: энтузиазм сменился скептицизмом и страхами.
Стоит отметить, что основные проблемы современности проистекают из тирании, «дефицита демократии», излишней бюрократизации и зарегулированности, а не из ИИ. Рабочие места разрушаются высокими налогами, дотациями и иными правительственными мерами, а не свободной конкуренцией и высокотехнологичными инструментами. Перемены и трансформации неизбежны – остается надеяться, что ИИ в какой-то момент хотя бы частично вырвется из клетки своих создателей и справится там, где не справились люди. ||
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теги: искусственный интеллект Китай
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