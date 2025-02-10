Энергетика: Мини-АЭС для ЦОД ИИ все ближе к коммерциализации

11.07.2026, MForum.ru

Техасский стартап Aalo Atomics 4 июля 2026 года вывел на критический режим экспериментальный реактор CTR в Национальной лаборатории Айдахо, сообщает Meo.

Испытание подтвердило работоспособность полноформатной активной зоны будущих серийных установок с графитовым замедлителем и топливом из диоксида урана с обогащением 4,95%.

В коммерческом цикле 5 натриевых реакторов Aalo-1 мощностью по 10 МВт будут объединяться в единый блок (Aalo Pod) для генерации до 50 МВт.

Коммерческая эксплуатация систем запланирована на 2027 год. Aalo Atomics - это четвертая американская компания, достигшая самоподдерживающейся цепной реакции после Antares Nuclear, Valar Atomics и Deployable Energy.

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