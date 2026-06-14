Искусственный интеллект: Брюссельские бюрократы закручивают гайки в области ИИ еще до появления собственных моделей

25.06.2026, MForum.ru

Европейский Союз опубликовал руководство по маркировке ИИ-контента - добровольный Кодекс, призванный помочь компаниям-производителям моделей генеративного ИИ соблюдать правила прозрачности, которые превратятся в закон со 2 августа 2026 года. Кодекс привычно маскируется под нечто «добровольное», однако обязательства, на которые он ссылается, содержатся в Статье 50 Закона ЕС об ИИ и вступают в силу независимо от того, подписала ли компания руководство Комиссии.

С августа ИИ-генерированный или обработанный с использованием ИИ текст, а также всевозможные ролики, публикуемые по общественно интересным темам, должны получить соответствующую маркировку. Пользователи, общающиеся с интерактивными ИИ-системами, включая, например, ботов клиентской поддержки, также должны получить уведомления, что имеют дело с машиной.



Разработчики отвечают за видимую маркировку - к текстам правила применяются в случаях, когда контент публикуется без редакторского контроля.



Кодексу предстоит оценка со стороны Комиссии и Совета по ИИ.



Новость отражает тренды на усиление госрегулирования ИИ, подавление свободы слова под лозунгом борьбы с дезинформацией и классическую забюрократизированность ЕС, где ограничения вступают в силу еще до появления собственных серьезных национальных ИИ-моделей. Хуже того - в Европе тоже движутся к в сторону фрагментации (разрушения) глобального интернета. -- ✓ подписаться на tg-канал ART и на канал Бойко про телеком в VK -- теги: искусственный интеллект регулирование искусственного интеллекта избыточное госрегулирование Европа --

© Алексей Бойко, MForum.ru

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