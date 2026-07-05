Искусственный интеллект: "Правообладатели" хотят остановить развитие ИИ в России?

MForum.ru
07.07.2026,
Только так, на мой взгляд, можно трактовать новую инициативу представителей медиарынка (книжный союз, музыкальная индустрия и анимационное кино), которые обратились к властям с просьбой доработать законопроект о развитии ИИ, внесенный в Госдуму.
Основное требование - создать правовые условия для "обязательного лицензирования" произведений, используемых для обучения нейросетей, поскольку текущая версия документа разумно позволяет свободно извлекать информацию из объектов авторского права (как любой человек может делать, посещая библиотеки). Об этом рассказывает КоммерсантЪ.
Авторы обращения опасаются, что это превратит Россию в "бесплатный хаб" для тренировки ИИ-моделей (было бы неплохо!). Власти обещают доработать нормы об авторском праве "в диалоге с отраслью", впрочем, надеюсь, навстречу этим чудесным инициативам не пойдут, тем более, что законопроект почему-то собираются рассматривать чуть ли не сегодня.
Требования "правообладателей" выглядят попыткой задушить развитие отечественного ИИ еще на старте за счет выставления административных и финансовых барьеров. Если произведения для обучения нужно будет лицензировать, то российские разработчики окажутся в заведомо проигрышной позиции по сравнению с глобальными игроками, которые тренируют модели на открытых данных.
Вместо развития технологий мы получим систему, где юридические риски и транзакционные издержки окажутся запретительными. В результате российские модели будут учиться на искусственно суженных, "безопасных" и бедных датасетах, что гарантированно сделает их хуже зарубежных аналогов не только по качеству, но и по широте охвата реальных языковых и культурных паттернов.
Это не защита творчества, а лицензионный саботаж, который усилит отставание России в гонке ИИ, превратив перспективный закон в инструмент изоляции и технологической деградации.
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теги: искусственный интеллект регулирование искусственного интеллекта Россия
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