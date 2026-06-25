Искусственный интеллект: Минцифры станет «единым регулятором» ИИ в России

MForum.ru
05.07.2026,
Об этом узнали в РБК. Как прокомментировать эту ситуацию?
Развитие ИИ в России и без того отстает от того, что мы можем видеть в США и в Китае. А всякое регулирование, как правило, приводит только к замедлению развития процессов, вокруг которых оно выстраивается. Риск забюрократизировать и задушить отрасль на начальном этапе ее развития очень велик. Угроза отставания от мировых лидеров из-за внутренних ограничений - это не надуманная проблема.
Происходит ли что-то принципиально новое?
В целом - нет, в Минцифры и до этого был департамент развития ИИ и больших данных. Теперь департаментов станет два – один будет отвечать за «развитие», другой – за внедрение ИИ в госсекторе. Минэкономразвития, которое занималось «работой по развитию ИИ» до сих пор, перестанет заниматься этой темой.
Каких-то кардинальных изменений пока не произойдет. В целом Минцифры отвечает за направление «Искусственный интеллект» еще с 2022 года. Еще в 2024 году Минэк начали передавать в Минцифры полномочия по руководству федеральным проектом «Искусственный интеллект».
Каких-то особых российских успехов в теме развития больших моделей ИИ мы не наблюдаем. «Алисой», впрочем, можно пользоваться в отдельных сценариях, полезность Гигачата для меня пока под вопросом. Впрочем, учитывая отсутствие в стране собственных чипов ИИ, даже такие результаты можно считать достижениями. В Европе на которую мы по-инерции часто оглядываемся, успехи в области ИИ, наверное, скромнее.
В Минцифры уже некоторое время разрабатывали законопроект по регулированию ИИ, сейчас он носит название «О поддержке развития технологий ИИ» и регулирует большие модели (не менее, чем с 1 млрд параметром).
В проекте вводятся понятия «суверенных и национальных моделей». Первые – которые разработаны полностью самостоятельно, вторые – с использованием открытых решений и даже зарубежных компонентов (например, предобученный Deep Seek, дообученный на российских данных).
Пойдет ли дальше по уже обкатанной с видеохостингами и мессенджерами стезе - с попыткой закрытия доступа к зарубежным моделям ИИ под лозунгами «безопасности»?
Надеюсь, что нет, поскольку российские модели, если пытаться обучать их только на «суверенных данных» будут более слабыми, чем модели, обучающиеся на больших объемах (и разнообразии) данных.
Основное. Важно не то, будет ли регулятор, будет ли он локализован в одном ведомстве - в Минцифры, например, а то, каким он будет.
Если будут создаваться документы, носящие только рамочный/рекомендательный характер, если Минцифры станет проводником мер поддержки разработчиков – то и ладно. Но смогут ли чиновники избежать искушения создания бюрократических барьеров и, главное, соблазна тотального контроля и самоизоляции от мира?
Разверну аргументацию, чтобы пояснить свою позицию.
Опасности повышения градуса регулирования ИИ
► Вижу в происходящем опасность бюрократизации процессов, которые дополнительно замедлят прогресс (и без того скромный) в этой области. Вместо того, чтобы заниматься динамичным развитием конкурентоспособных продуктов, разработчикам придется заниматься этим с оглядкой на регулирование, на согласования, соблюдения формальных ограничений. Скорее всего, вырастут затраты бизнеса. Но любые затраты, которые пойдут не на разработку, а на удовлетворение регуляторных требований – это тормоз в развитии конкурентоспособных моделей ИИ.
► Суверенные модели. Наиболее смущающая идея. Обучать модели только на русскоязычных данных это порочная на сегодня идея – таких данных слишком мало, и то, что будет получаться, всегда и заведомо будет слабее зарубежных аналогов, которые обучаются на данных со всего мира или хотя бы большей его части.
► Жесткое регулирование и требования «суверенности» вызовет очередной отток специалистов и бизнесов – которые захотят перенести свои проекты в менее «озабоченные» подобными вопросами юрисдикции. И это – тоже будет ударом по конкурентоспособности.
► Очередное повышение «градуса контроля» за IT. Здесь две стороны: возможное фактическое усугубление и опасения избыточного контроля. Вредно и то, и другое. Опять же, с учетом того фактора, что IT-специалисты востребованы во всем мире и пугать их «контролем» и «ответственностью» – не лучшая идея.
Возможный позитив
▷ Сейчас в России нет единых правовых норм для работы в области ИИ. В новом законе вводятся базовые понятия «искусственный интеллект», «большие языковые модели» - то есть это попытка создать систему там, где пока только хаос. Возможно, с этим не нужно торопиться. Возможно, стоит вовремя остановиться – ввести базовые понятия, но не пытаться углубляться в детали.
▷ Если я правильно понимаю, то законопроект переработан с целью смещения фокуса с запретов на поддержку. Даже название теперь «с человеческим лицом»: «О поддержке развития технологии ИИ». Из документа исчез запрет на «трансграничный ИИ», не видно прописанной обязанности обучать модели только на российских данных.
▷ В целом пока что замахнулись только на регулирование больших фундаментальных моделей (от 1 млрд параметров), это означает, что малые и средние проекты (пока что?) смогут развиваться более свободно.
▷ Выделение понятия «суверенная» модель ИИ, само по себе, не является злом, почему бы не поддерживать специалистов, которые стараются создать независимые технологии?
▷ Логичны попытки определить области, где должны использоваться только «суверенные» модели, например, оборона или, может быть, госуправление. Вопросы нацбезопасности никто не отменял.
▷ Сосредоточение полномочий в одном ведомстве логично. Так и ответственные понятнее, и для бизнеса ситуация более предсказуема, глядишь, и регулирование окажется менее противоречивым.
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теги: искусственный интеллект регулирование искусственного интеллекта Россия Минцифры
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