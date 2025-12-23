14.06.2026, MForum.ru

Компания Anthropic оказалась неготовой к мгновенному исполнению такого запрета и была вынуждена отключить доступ для всех клиентов, включая американских.

Недолго музыка играла. Причина - соображения "безопасности" (как много пакостей и глупостей сейчас делается под знаменем радений о "безопасности").



Официальная версия такая - сотрудники Amazon, беседуя с ИИ, получили сведения, которые могли быть использованы для серьезных кибератак. Для этого использовался обход "намордника" (защитных механизмов), который создан для того, чтобы Fable 5 отвечала не на все вопросы пользователей.



Впрочем, это все спорно, тут же выяснилось, что эту же информацию можно получить и от GPT-5.5 без всяких обходов защитных механизмов.



Но поздно... чиновники уже засуетились и, как обычно, предпочли самое примитивное решение - потребовать немедленно отключить доступ.



В Anthropic, разумеется, не согласны с этим убогим решением, считают его непропорциональным. Непонятны и перспективы - с таким подходом нет смысла заниматься попытками развития ИИ, ведь чем дальше, тем умнее он будет (а умный = опасный) - неужели это было не ясно?



Ладно, сейчас Mythos 5 убежали чуть вперед, относительно других ИИ. Но пройдет несколько месяцев, самое большое год-два, и китайские модели достигнут того же уровня. Выключить доступ к китайским моделям у американцев вряд ли получится. Получается, что вместо того, чтобы учиться жить по новому в условиях мощного ИИ, выбрана самая примитивная стратегия - перекрыть доступ для "плебеев" к ценной (и опасной) информации.



И зачем тогда было создавать мощный ИИ, инвестируя все эти триллионы и тратить на него гигаватты энергии?



Интересный и печальный прецедент. Ситуация вокруг ИИ накаляется.



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теги: искусственный интеллект запреты регулирование США

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