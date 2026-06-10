Искусственный интеллект: Китайцы представили аналоги Mythos от Anthropic – но с нюансами

24.06.2026, MForum.ru

Китайская компания 360 Security Technology представила 2 ИИ-инструмента для кибербеза. «Тулунфэн» предназначен для автоматического поиска уязвимостей в ПО, позиционируется как раз как аналог ИИ Mythos от Anthropic, которая считается одним из мощных инструментов для взлома всяческих «закрытых» и «защищенных» систем. «Итяньчжень» предназначена для защиты и реагирования на инциденты.

Разработчик говорит ни мало, ни много, а о попытке устранить «одностороннюю прозрачность», по его мнению, у Запада есть мощные инструменты для поиска уязвимостей. Если у Китая не будет аналогичных или хотя бы сопоставимых средств, его критическая инфраструктура окажется более уязвимой. В США уже успели ограничить экспорт Mythos из соображений национальной безопасности, справедливо опасаясь, что этот инструмент будет успешно использоваться в наступательных кибероперациях.

Конечно, есть своя специфика. У Китая нет доступа к современным чипам, по крайней мере, в достаточных масштабах, поэтому разработчики сделали ставку на создание «гениального ИИ-хакера», как американцы, а на агентную архитектуру: ИИ-модели комбинируются с экспертными базами знаний по кибербезопасности, готовым базами известных уязвимостей и различными автоматизированными инструментами. По словам гендиректора компании 360 Security Technology, это позволило компенсировать разрыв на 20-30% в базовых возможностях моделей за счет системной интеграции и автоматизации. Этот подход снижает зависимость от предельной вычислительной мощности отдельных чипов.

💎 Что означает появление таких инструментов?

Для США – есть повод усилить стратегическое беспокойство. Если Китай сможет эффективно находить уязвимости в критически важном ПО, это сократит технологическое преимущество «запада» в киберпространстве.

Для Китая – усиливается технологическая и киберстратегическая, если можно так выразиться, суверенность. У Китае появляются инструменты как для защиты инфраструктуры, так и для паритета в возможностях для атак. Эта гонка может со временем ускоряться, но, как видим, не все решают чистые технологии (техпроцессы), на технологическое отставание в производстве чипов в Китае способны ответить архитектурными изысками.

Для России, выскажусь осторожно, это очередной сигнальчик… что нужны собственные аналоги подобных продуктов, что уровень автоматизации как атак, так и защиты в мире быстро растет, а значит, прежние методы и подходы могут оказаться недостаточными. Надеюсь, что эти слова не приведут к решению вовсе попытаться отгородиться от глобальной сети – враги всегда найдут способ пройти за периметр. Скорее всего, мы столкнемся с учащением и усложнением «инцидентов» в области кибербеза. Поэтому важно не отказываться от современных технологий, а пытаться состязаться с «большими ребятами» в этой области, если уж мы считаем, что интеллектом наши разработчики не обижены – главное, для них следует создать условия и не мешать, спрашивая за каждую потраченную копейку, иначе можем потерять куда больше.

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