Искусственный интеллект: Claude Fable 5 выкатили в общий доступ

10.06.2026, MForum.ru

Хотя более полная модель - Mythos 5 остается доступна только в режиме B2B, да и то лишь для избранных организаций в рамках Project Glasswing, но даже ее "усеченная" и "контролируемая" версия не может не впечатлять.

Прежде всего, производительностью, которая особенно заметна на сложных задачах. Модель может работать, разбивая задачи на этапы, делегируя задачи, проверяя себя. Используя ее, вы уже не исполнитель, а, скорее, руководитель, который ставит задачи. Стандартное окно - 1 млн токенов! У модели очень хорошие возможности "зрения" - она понимает графики, таблицы, диаграммы, включая .pdf.

По известному бенчмарку SWE-Bench эта модель показывает 80.3%, что заметно выше, чем у GPT 5.5 (58.6%) и Gemeni 3.1 Pro (54.2%). Модель может создавать сложные 3D-сцены, проходить компьютерные игры, используя визуальную информацию с экрана. Заявляется также возможность проводить сложные научные исследования, выдвигать гипотезы и т.п.

Но.. все эта фантастика... изрядно стоит. Это самый дорогой из публично доступных Cloude. Просят $10 за 1 млн входных токенов и $50 за 1 млн выходных... однако. Сейчас действует бесплатный доступ, но до 22 июня.

Систему ограничили "намордниками". Если спрашивать про кибербез, биологию, химию или пытаться дистиллировать модель (обучать на ней другие), ваш запрос свалится старой модели Opus 4.8. Есть мнения, что и на вопросы, связанные с разработкой ИИ, модель может отвечать намеренно менее качественно, чем могла бы... чтобы не помогать конкурентам в разработках в этой области.

Можно ли пользоваться из России? Официально Anthropic с гражданами РФ не работает. Есть блокировки аккаунтов тех, кто использовал всякие хитрые способы оплаты. Естественно понадобятся "средства обхода" и скрытие региона, в идеале - выделенный VPS или постоянный прокси с фиксированным IP. В общем - много геморроя, но, похоже, оно того может стоить, если вы используете ИИ в работе.

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теги: искусственный интеллект США большие модели

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