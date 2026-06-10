Искусственный интеллект: Китай готов вложить в ИИ еще $295 млрд в ближайшие 5 лет

MForum.ru
10.06.2026,
Эти средства, около 2 трлн юаней, планируется инвестировать в постройку ЦОД по всей стране. Управлять этой гигантской вычислительной инфраструктурой поручат государственным телекоммуникационным компаниям – China Mobile и China Telecom, а основную часть технологий поставит Huawei.
Финансирование этого масштабного плана планируется осуществить за счет госдолга, включая выпуск специальных гособлигаций со сроком обращения более 10 лет, а также госсредств для стратегических инвестиций.
Кроме сети ЦОД и ИИ на ее основе, в Китае продолжат расширять «более быструю» мобильную инфраструктуру (вероятно, речь идет о 5G Advanced, а затем и о 6G). Особо хочу отметить, что проект подразумевает интеграцию и электросети – Китай, как обычно, демонстрирует системный подход.
В озвученную сумму НЕ входят плановые инвестиции частного сектора, прежде всего, компаний Alibaba и Tencent.
Озвученный объем инвестиций в ИИ в Китае все же меньше, чем цифры, звучащие из США. Но мы уже знаем, что китайцы порой достигают неплохих результатов при меньших объемах инвестиций. Кроме того, им свойственна более последовательная реализация планов, чем мы наблюдаем на американском рынке. Стоит отметить и дальнейшее усиление госсектора в Китае в противовес к частному. Впрочем, вероятно, в рамках этого проекта смогут заработать многие китайские поставщики электронного оборудования и услуг.
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теги: искусственный интеллект государственные стратегии Китай инвестиции господдержка
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