Искусственный интеллект: Freebuff от CodebuffAI – пусти ИИ-агентов в свой терминал

MForum.ru

Искусственный интеллект: Freebuff от CodebuffAI – пусти ИИ-агентов в свой терминал

28.06.2026, MForum.ru

Похоже, что у тех, кто много кодит, появилась интересная альтернатива классическому использованию LLM. Вышел условно бесплатный инструмент Freebuff, связанный с экосистемой Codebuff. Это ИИ-агент для написания кода, который запускается прямо в командной строке.

Пользователь может описать задачу естественным языком, а агент возьмет на себя рутину – найдет в проекте соответствующие файлы, запланирует изменения, напишет или отредактирует код. Он может запускать команды в терминале и управлять браузером, например, протестировать изменения, сделать скриншот, проверить CSS. Поэтому некоторые его сейчас «подают» как «браузерный ИИ», что не является правдой, – агенты Freebuff работают с облачными большими моделями.

Особенность этого проекта – мультиагентность. Задача разбивается на этапы, за каждый отвечает «подагент». Один отбирает релевантные файлы, другой составляет план, третий вносит, четвертый проверяет результат. Это ускоряет работу с кодом.

Какие LLM использует Freebuff?

Собственной большой модели у проекта нет, проект выступает как интерфейс и оркестратор, который подключает такие модели как DeepSeek (V4 Pro и V4 Flash); Kimi K2.6; MiniMax (M2.7, M3). Для более сложных задач, таких как глубокий анализ или планирование, пользователь может подключить подписку ChatGPT (функция /connect).

Установка Freebuff производится через npm: npm install -g freebuff, запуск – командой freebuff. Инструмент позиционируется как бесплатный – нет подписки, не требуется настраивать ключи API, но в него встроена текстовая реклама в терминале. Важно также то, что разработчики обещают, что инструмент не хранит вашу кодовую базу и не использует ее для обучения моделей. Поверим?

💎 Проект выглядит как облегченный вход в мир ИИ-помощников для написания кода без типичных барьеров в виде необходимости оплаты или сложных настроек. Если вам хочется автоматизировать рутину – рефакторинг, поиск багов, генерацию кода, то, возможно, Freebuff - как раз то, что стоит попробовать.

Freebuff, безусловно, интересное явление – по сути мы наблюдаем переход от «моделей как сервиса» к «агентам как интерфейсу». На передний план выходит уже не столько модель, сколько удобство пользования ИИ.

Будет ли проект успешным? Зависит от стабильности работы с облачными моделями. Рекламная модель монетизации вряд ли устроит всех пользователей. Тем не менее, можно отметить – мы имеем дело с попыткой изменить сложившиеся было правила работы на рынке ИИ-инструментов для разработчиков. И это прекрасно! ||

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теги: искусственный интеллект тренды агентный искусственный интеллект мультиагентный искусственный интеллект

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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