Искусственный интеллект: McDonald’s испытывает ИИ для автоматизации приема заказов

MForum.ru
19.06.2026,
McDonald’s тестирует ИИ-систему ArchIQ (Archy), призванную самостоятельно принимать заказы в МакАвто. Новинка проходит испытания в пяти точках на территории США, приветствует клиентов, обрабатывает изменения в заказах, выводит итоговую сумму и предлагает посетителям подъехать к окну выдачи.
Система мониторит ресторан и предупреждает менеджеров о возможных узких местах и иных проблемах. Заказы принимаются на английском и испанском языках, система уже обработала свыше миллиона транзакций, 90% из которых не потребовали вмешательства сотрудников-людей.
ArchIQ «узнает» постоянных клиентов и предлагает им их «обычные заказы» - McDonald’s не пояснила технические детали функции.
В разработке системы участвует Google. Предыдущий пилот, в котором McDonald’s сотрудничали с IBM и который был развернут в более 100 ресторанах, пришлось прекратить в 2024 году после многочисленных жалоб клиентов на ошибки в заказах. В одном случае система произвольно добавила к заказу наггетсы на сумму свыше $250.
Другие сети общепита также внедряют ИИ-системы в рамках автоматизации приема заказов.
Новость иллюстрирует печальный тренд на крах анонимности и тотальную прозрачность – всевозможные «узнавания» клиентов и формирование различных баз хороши лишь до момента, пока не предаются широкой огласке и не используются против людей.
--
подписаться на tg-канал ART и на канал Бойко про телеком в VK
--
теги: искусственный интеллект применение прием заказов узнавание клиентов рестораны тренды
--
Публикации по теме:
08.06.2026. Платформа Nvidia RTX Spark – ИИ идет на ПК и другие пользовательские устройства
04.06.2026. ПМЭФ: ГК Yadro и РЖД подписали меморандум о сотрудничестве в сфере ИИ
29.05.2026. Demand Gen: Google отбирает «пульт» у маркетологов
28.05.2026. 6G RAN: что известно и что неизвестно
21.05.2026. Verizon: ИИ-атаки стали главной угрозой кибербезопасности в 2025 году
04.03.2026. Нейросетевой кодек NESC обещает эпоху массовой спутниковой связи
05.02.2026. Вирусный ИИ-агент OpenClaw и проблемы автономии
05.02.2026. Amazon MGM Studios - ИИ выходит на съёмочную площадку
23.12.2025. Что сдерживает развитие ИИ в регионах?
22.12.2025. Билайн представит общероссийский рейтинг ИИ-активности регионов
22.12.2025. МТС EnergyTool - инструмент выявил 197 тысяч майнинговых ферм в России
17.12.2025. Nokia предупреждает – бум ИИ опережает развитие цифровой инфраструктуры
05.12.2025. MWS Cloud поможет установить серверы с GPU для работы с ИИ в периметре предприятий
09.09.2025. ИИ Билайна и Сеченовского университета - новый уровень диагностики заболеваний почек
31.07.2025. Нейросеть для контроля чистоты помещений от Билайн Big Data & AI включена в реестр российского ПО
20.06.2025. МТС и НИУ ВШЭ предлагают магистерскую программу Исследования и предпринимательство в ИИ
07.03.2025. Билайн Big Data & AI повысил точность распознавания речи в аудиозаписях до 85%
11.02.2025. Геоаналитика для HR - новый подход на основе Big Data и AI
10.09.2024. Услуги: МТС представила функцию "второго пилота" на основе ИИ в сервисах онлайн-коммуникаций МТС Линк
27.06.2024. Билайн Big Data & AI и Сеченовский институт создали ИИ-модель для оценки прогноза рецидива рака почки
19.06. МЦСТ возобновила поставки в Россию процессоров Эльбрус-2С3 и Эльбрус-16С, наладив их выпуск «в дружественной стране»
19.06. Совет Федерации одобрил создание госбазы IMEI - вопросы к законодателям
19.06. McDonald’s испытывает ИИ для автоматизации приема заказов
19.06. МегаФон выпустил мобильный роутер с поддержкой eSIM
19.06. МТС расширил гигабитную сеть в Советском районе Волгограда
19.06. Минфин отклонил налоговые льготы для производителей электроники, роботов и беспилотников
18.06. Google снизила стоимость подписки на Google AI Plus и вступила в гонку ценообразования
18.06. МТС задействовала солнечные панели для резервирования электропитания «узловых» базовых станций сети сотовой связи
18.06. В России начали серийное производство портативных раций стандарта TETRA – МиниКом-АНР-3
18.06. Минпромторг отменил конкурс на изготовление опытных образцов установок для обработки необожженных керамических карт
18.06. Корея делает большую ставку на SiC и GaN – получится ли?
17.06. Билайн организовал переходы в свою сеть для клиентов, у которых не совпадает регион проживания и оформления SIM-карты
17.06. МегаФон и China Telecom запустили новый магистральный канал «Хабаровск-Гонконг»
17.06. Tensordyne привлекает все больше интереса за счет ставки на LNS
17.06. МегаФон расширил инфраструктуру в населенных пунктах Кетовского района Курганской области
19.06. В Китае представлен OnePlus Pad 3 Pro, флагманский планшет на Snapdragon 8 Elite Gen 5
19.06. Honor X80 Pro Max может получить экран 10000 нит
19.06. iPhone Air 2 может получить сдвоенную тыловую камеру и улучшенную автономность
18.06. Redmi Turbo 5 с АКБ 7540 мАч, Dimensity 8500-Ultra и IP69K дебютировал в Индии
18.06. Tecno Pova 8 Pro 5G с Dimensity 7300, 12 ГБ ОЗУ и 1.5K-экраном засветился в Google Play Console
17.06. Tecno Spark 50 Pro – дизайн в стиле iPhone 17 Pro и защита IP69
17.06. Vivo T5 Lite 5G – бюджетный долгожитель с АКБ 6500 мАч и экраном 120 Гц
17.06. Xiaomi 18 принесет смену порядка выхода, рост цен и следование стратегии Apple
16.06. Honor X70 Pro Max – батарея 8560 мАч и цена от 295 долларов
16.06. Официально раскрыты камеры и дисплеи Vivo X Fold 6
15.06. Moto G Max – 200 МП камера, экран 5000 нит и военная прочность за 490 долларов
15.06. Honor X7e Plus 5G сертифицирован в ОАЭ
12.06. OnePlus Turbo 6X и 6X Pro -доступные «батарейные монстры» для Китая от 220 долларов
11.06. Honor подтвердила 7 лет обновлений для Magic V6 и всей Magic-серии в Европе
11.06. Realme P4R 5G – 8000 мАч, 144 Гц и MIL-STD-810H за 200 долларов
11.06. Honor готовит Win Pad Mini: 8-дюймовый OLED-планшет для геймеров с емкой батареей
10.06. Honor X80 Pro Max – 11 000 мАч, 90 Вт и Snapdragon 6 Gen 5
10.06. Infinix Smart 20 – большой 120-герцовый экран и автономность за 145 долларов
10.06. Apple анонсировала список устройств для iOS 27, macOS 27 Golden Gate и watchOS 27: Intel Mac остаются без поддержки
09.06. Появилась уточненная информация о батарее, зарядке и дисплее Redmi K100 Pro