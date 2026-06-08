Искусственный интеллект: McDonald’s испытывает ИИ для автоматизации приема заказов

19.06.2026, MForum.ru

McDonald’s тестирует ИИ-систему ArchIQ (Archy), призванную самостоятельно принимать заказы в МакАвто. Новинка проходит испытания в пяти точках на территории США, приветствует клиентов, обрабатывает изменения в заказах, выводит итоговую сумму и предлагает посетителям подъехать к окну выдачи.

Система мониторит ресторан и предупреждает менеджеров о возможных узких местах и иных проблемах. Заказы принимаются на английском и испанском языках, система уже обработала свыше миллиона транзакций, 90% из которых не потребовали вмешательства сотрудников-людей.

ArchIQ «узнает» постоянных клиентов и предлагает им их «обычные заказы» - McDonald’s не пояснила технические детали функции.

В разработке системы участвует Google. Предыдущий пилот, в котором McDonald’s сотрудничали с IBM и который был развернут в более 100 ресторанах, пришлось прекратить в 2024 году после многочисленных жалоб клиентов на ошибки в заказах. В одном случае система произвольно добавила к заказу наггетсы на сумму свыше $250.

Другие сети общепита также внедряют ИИ-системы в рамках автоматизации приема заказов.

Новость иллюстрирует печальный тренд на крах анонимности и тотальную прозрачность – всевозможные «узнавания» клиентов и формирование различных баз хороши лишь до момента, пока не предаются широкой огласке и не используются против людей.

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