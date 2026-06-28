Искусственный интеллект: ИИ пришел, чтобы остаться: генеративные модели – инструмент современных творцов

MForum.ru
29.06.2026,
Развитие генеративного ИИ позволяет создателям контента реконфигурировать удачные идеи и ходы из прошлого и пересобирать разрозненные элементы великих произведений в новые, и, зачастую, весьма оригинальные песни, мелодии, картинки и ролики.
Изображения с признаками вмешательства ИИ (или полностью сгенерированные ИИ) вызывают раздражение как у части потребителей, так и у создателей контента – особенно «середнячков», ведь автоматизация никак не затрагивает область действительно гениальных произведений. Так стоит ли переключать канал, если появились подозрения, что песню или клип породила одна из моделей - нередко в рамках последовательного сотрудничества с творцом-человеком?
В британских соцсетях тысячи прослушиваний набрали сгенерированные ИИ песни с выраженной североирландской тематикой – раскрытие их происхождения привело к расколу мнений, дебатам и удалению соответствующего контента из плейлистов.
Авторы называют генерации формами искусства и новыми способами самовыражения, но некоторые писатели, музыканты и художники выступают против технологии. Так, певец и автор песен Пол Коннолли рассказал о том, что он «зол и обескуражен» растущим использованием ИИ в индустрии и ощущает от распространения соответствующего контента «злость и опустошение». Пользователям становится все сложнее находить аутентичных творцов среди «шума» контента, сгенерированного с использованием ИИ. По мере проникновения соответствующего контента в чарты стриминговых платформ, некоторые музыканты сдаются, обесценивают себя и покидают индустрию.
Создатель ИИ-хита Stone, набравшего миллион прослушиваний на платформе Suno, Оливер Макканн, который, к слову, стал первым дизайнером ИИ-музыки, подписавшим контракт с традиционным лейблом (Hallwood Media), напротив, характеризует генерации не как «альтернативу живому творчеству», но как «расширение возможного». Создатель контента акцентируется на том, что ИИ замещает работу целой команды людей и шестизначный студийный бюджет, позволяя творцу сосредоточиться на истории и эмоциональном ядре песни. По словам дизайнера ИИ-музыки, строить классическую карьеру по сегодняшней модели стриминга – это, как вкладываться в производство компакт-дисков за неделю до выхода iPod.
Развитие технологий меняет инструменты, однако связь творца и аудитории остается. Лучшим критерием оценки остается вопрос о том, нравится ли картинка или песня зрителям или слушателям. Отметим, что существует колоссальный разрыв между создателем контента, который просто давит на клавишу генерации и комбинирует базовый промпт с банальным везением, и художником, который сопровождает ИИ на всех этапах творческого процесса и использует его для воплощения своей истории и творческих мыслей.
Платформы и государства постепенно движутся в сторону принудительной маркировки ИИ-контента – впрочем, мера эта кажется искусственной и откровенно смешной, ведь ИИ в любом случае в скором времени будет присутствовать в каждом аспекте жизни современного человека. Иными словами, даже то, что покажется человеку абсолютно аутентичным, так или иначе можно будет связать с его историей, пронизанной, в том числе, опытом общения с ИИ-моделями.
ИИ - это уже не просто инструмент, но одна из ключевых составляющих жизни будущих поколений. Отрицание передовых технологий и любые попытки ограничений приведут к краху и отставанию соответствующего человека от современников, а консервативного государства – от других стран.
Новость укладывается в тренд, связанный с восприятием ИИ как неотъемлемой части современного общества. Зеркало не создает проблем – оно попросту отражает существующее человечество. Зло, приписываемое ИИ, это зло, за которое ответственны злодеи и бюрократы, а не последовательная в своих проявлениях «машина». В остальном, остается надеяться, что ИИ, в какой-то момент, вырвется из расставляемых его создателями пут и… справится лучше, чем мы. И, попутно, нас не возненавидит. ||
((по материалам BBC))
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теги: искусственный интеллект мнения тренды генеративный искусственный интеллект аналитика
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