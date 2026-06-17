Микроэлектроника: OpenAI представила разработанный с Broadcom ИИ-чип Jalapeño для задач инференса

MForum.ru

Микроэлектроника: OpenAI представила разработанный с Broadcom ИИ-чип Jalapeño для задач инференса

24.06.2026, MForum.ru

Этот чип предлагается, как очередная альтернатива GPU Nvidia и тензорным процессорам Google. У компании есть образцы в кремнии, которые испытываются в лабораториях компании с моделью GPT-5.3-Codex-Spark. Запуск чипа в производство планируется в конце 2026 года. Производитель чипа – TSMC, а ИИ-серверов на нем – Celestica.

Очередное подтверждение тренда – крупные участники рынка ИИ (Amazon, Google и другие) не довольствуются разработкой моделей, но занимаются и собственной аппаратной частью. Как правило, рентабельность производства собственных чипов далека от идеала.

Какие выводы для нас.

🔹 Зависимость от Nvidia, вероятно, будет снижаться. На рынке будет все больше альтернатив чипам компании, у нее, как минимум, будут покупать меньше, что затруднит для компании поддержание существенного отрыва от конкурентов.

🔹 Разработчики ИИ тяготеют к вертикальной интеграции.

🔹 «Малышам» и «отставанам» делать в теме нечего – разрыв между крупными корпорациями и остальными участниками рынка может нарастать. Единственный шанс для таких участников рынка - придумать альтернативные, более эффективные архитектуры. Иначе - быть монополизации.

🔹 Использовании ИИ в разработке чипов – новый стандарт, поскольку это сокращает сроки проектирования. У кого есть больше доступа к ИИ, тот все может делать быстрее и эффективнее. Это опять-таки бонус для крупнейших участников рынка. Небольшим останется только «пыль глотать».

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теги: микроэлектроника искусственный интеллект ИИ-чипы чипы ИИ OpenAI Broadcom тренды

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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