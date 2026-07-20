Микроэлектроника: Google, по слухам, разрабатывает чип для повышения эффективности Gemini AI

22.07.2026, MForum.ru

Речь идет о серверном чипе для модели Gemini AI, что является очередным свидетельством в пользу того, что крупные разработчики стремятся создавать собственные микросхемы, оптимизированные под свои системы, поскольку конкуренция за вычислительные мощности продолжает расти.

Как сообщает The Information, чип Frozen v2 Google может начать использовать в 2028 году. Особенность чипа – он не содержит тензорных процессоров Google TPU и предназначен для уменьшения объемов данных, передаваемых в системе с целью повышения скорости отклика. Для этого нужно «зашить» часть архитектуры модели Gemini непосредственно в архитектуру чипа. Причем без «замораживания» весов моделей, чтобы чип не устарел мгновенно.

Такой подход, как ожидается, позволит обрабатывать в 6-10 раз больше токенов на единицу потребляемой энергии по сравнению с актуальными TPU. Риски очевидны – архитектура, привязанная к «кремнию», несет риски быстрого устаревания. Пока что слухи не подтверждены официально.

Другие примеры проприетарных чипов ИИ: Trainium от Amazon Web Services; недавно представленный Jalapeño от Open AI (разработан совместно с Broadcom); Anthropic находится на ранней стадии переговоров с Samsung о производстве собственного ИИ-чипа, а пока что полагается на чужие чипы - Trainium, Google TPU и Nvidia; Microsoft разрабатывает Maia 200 для ИИ-инференса; Tesla работает над D1 / Dojo для обучения; Gaudi от Intel, который, впрочем, компания готова и продавать сторонним заказчикам; Apple работает над Baltra; Hanguang 800 и другие от Alibaba; Kunlun M100 от Baidu и еще ряд других. ||

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