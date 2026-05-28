Микроэлектроника: Сколтех собирается запустить контрактное производство фотонных чипов по технологии «кремний на изоляторе»

MForum.ru
28.05.2026,
Речь идет о мультипроектном подходе (MPW – Multi-Project Wafer), когда в рамках единого цикла на пластине одновременно изготавливают структуры, разработанные разными заказчиками.
Этот подход не нов для России, прием заявок на изготовление ФИС по модели MPW еще в марте 2026 года объявляли МГТУ им. Баумана и ФГУП ВНИИА им. Духова. MPW-подход позволяет сократить конечную стоимость ФИС для разработчиков, поскольку затраты на производство пластины делятся между участниками.
Заказчикам предложат базовый набор типовых элементов ФИС, входящих в библиотеку проектирования (PDK), верифицированных и готовых к использованию в проектах. Технология «кремний на изоляторе» хороша тем, что это промышленная КМОП-совместимая технология. Но ее широкое распространение пока что сдерживается высокой стоимостью КНИ-пластин и проблемами с отводом тепла.
Работы поддерживает Российский научный фонд в рамках гранта.
Первая партия кристаллов ФИС должна быть готова в 1q2027.
Подробнее – в источнике, ТАСС
теги: микроэлектроника Сколтех фотонные чипы производство фотонных чипов производство ФИС производители ФИС производители фотонных чипов кремний на изоляторе КНИ
