Микроэлектроника: ПМЭФ: Кремниевая фотоника - Сбер представил ФИС

05.06.2026, MForum.ru

Вчера на ПМЭФ объявили о разработке Сбером фотонной интегральной схемы, разработанной для решения задач искусственного интеллекта. Пока что сделан прототип, который стал основой «оптического вычислителя». Заявляется о том, что архитектура микросхемы полностью разработана исследователями Сбера. Это требует уточнений, поскольку термин «архитектура» применительно к микросхеме можно трактовать по-разному – идет ли речь об архитектуре кристалла, о системе команд или о том и о другом?

О разработке пока что известно немного. Конкретное название микросхемы в источниках не упоминается, ее назначение – выполнение операций матричного умножения, это действительно одна из наиболее ресурсоемких задач при обучении и работе современных моделей ИИ. Не сказано где выпущен прототип.

Заявленная производительность прототипа – более 1 млрд операций матричного умножения в секунду. В перспективе этот параметр может быть увеличен еще более. При этом энергопотребление уже сейчас более, чем на 30% ниже, чем у электронных аналогов – это заметный выигрыш, особенно актуальный сейчас, когда для дата-центров в Москве уже не хватает электроэнергии.

Информация с ПМЭФ не раскрывает – какое предприятие в составе Сбера занималось разработкой и выпуском прототипа. Но мы помним, что в январе 2026 года к банку перешла значительная доля в ГК Элемент. Можно предположить, что разработкой занималось одно из предприятий группы, в частности, в 2024 году сообщалось о планах Элемента сотрудничать с ЛЭТИ в разработке ФИС. Опыт разработки ФИС есть у Микрон, НИИИС выпускал ФИС под 350 нм. Кроме того, Элемент планировал к концу 2027 года создать фаундри-центр кремниевой фотоники.

Почему так важны именно фотонные микросхемы?

Они обладают целым рядом преимуществ перед традиционными – кроме более высокой скорости передачи данных они как правило отличаются меньшим энергопотреблением и тепловыделением, а также устойчивостью к электромагнитным помехам.

Принципиальных сложностей в развитии ФИС нет, т.к. эта технология базируется на хорошо изученных техпроцессах работы с кремниевыми пластинами. Так что в области ФИС на сегодняшний день не наблюдается столь значительного отставания России от других стран. Не удивительно, что темой занимаются многие участники российского рынка, например, ЗНТЦ и Московский центр фотоники в Зеленограде, ИПФ СО РАН, НИИИС им. Седакова, МГТУ им. Баумана, ВНИИ автоматики им. Духова, НИФТИ ННГУ, Фистех (Сколтех), ФТИ им. Иоффе – список не полный.

Трудно переоценить значимость ФИС для России. Кремниевая фотоника уже не первый год используется в телеком-системах, например, в трансиверах для ЦОД (вспомним разработки российской компании Future Technologies, которые серийно производит ЗНТЦ). И, конечно, в системах ИИ, которые опять же будет применяться не только в строго вычислительных системах, но и в оборудовании связи – в рамках тренда на появление ИИ в любых сложных электронных устройствах.

Кроме того, в отличие от традиционных микросхем для ИИ, которые обычно выпускают по самым передовым, недоступным в нашей стране технологиям, для ФИС зачастую можно применять более зрелые техпроцессы. А значит – выпускать их в России. ||

--

теги: кремниевая фотоника микроэлектроника Сбер чипы ИИ ИИ-чипы

--