Микроэлектроника: ПМЭФ: Кремниевая фотоника - Сбер представил ФИС

MForum.ru
05.06.2026,
Вчера на ПМЭФ объявили о разработке Сбером фотонной интегральной схемы, разработанной для решения задач искусственного интеллекта. Пока что сделан прототип, который стал основой «оптического вычислителя». Заявляется о том, что архитектура микросхемы полностью разработана исследователями Сбера. Это требует уточнений, поскольку термин «архитектура» применительно к микросхеме можно трактовать по-разному – идет ли речь об архитектуре кристалла, о системе команд или о том и о другом?
О разработке пока что известно немного. Конкретное название микросхемы в источниках не упоминается, ее назначение – выполнение операций матричного умножения, это действительно одна из наиболее ресурсоемких задач при обучении и работе современных моделей ИИ. Не сказано где выпущен прототип.
Заявленная производительность прототипа – более 1 млрд операций матричного умножения в секунду. В перспективе этот параметр может быть увеличен еще более. При этом энергопотребление уже сейчас более, чем на 30% ниже, чем у электронных аналогов – это заметный выигрыш, особенно актуальный сейчас, когда для дата-центров в Москве уже не хватает электроэнергии.
Информация с ПМЭФ не раскрывает – какое предприятие в составе Сбера занималось разработкой и выпуском прототипа. Но мы помним, что в январе 2026 года к банку перешла значительная доля в ГК Элемент. Можно предположить, что разработкой занималось одно из предприятий группы, в частности, в 2024 году сообщалось о планах Элемента сотрудничать с ЛЭТИ в разработке ФИС. Опыт разработки ФИС есть у Микрон, НИИИС выпускал ФИС под 350 нм. Кроме того, Элемент планировал к концу 2027 года создать фаундри-центр кремниевой фотоники.
Почему так важны именно фотонные микросхемы?
Они обладают целым рядом преимуществ перед традиционными – кроме более высокой скорости передачи данных они как правило отличаются меньшим энергопотреблением и тепловыделением, а также устойчивостью к электромагнитным помехам.
Принципиальных сложностей в развитии ФИС нет, т.к. эта технология базируется на хорошо изученных техпроцессах работы с кремниевыми пластинами. Так что в области ФИС на сегодняшний день не наблюдается столь значительного отставания России от других стран. Не удивительно, что темой занимаются многие участники российского рынка, например, ЗНТЦ и Московский центр фотоники в Зеленограде, ИПФ СО РАН, НИИИС им. Седакова, МГТУ им. Баумана, ВНИИ автоматики им. Духова, НИФТИ ННГУ, Фистех (Сколтех), ФТИ им. Иоффе – список не полный.
Трудно переоценить значимость ФИС для России. Кремниевая фотоника уже не первый год используется в телеком-системах, например, в трансиверах для ЦОД (вспомним разработки российской компании Future Technologies, которые серийно производит ЗНТЦ). И, конечно, в системах ИИ, которые опять же будет применяться не только в строго вычислительных системах, но и в оборудовании связи – в рамках тренда на появление ИИ в любых сложных электронных устройствах.
Кроме того, в отличие от традиционных микросхем для ИИ, которые обычно выпускают по самым передовым, недоступным в нашей стране технологиям, для ФИС зачастую можно применять более зрелые техпроцессы. А значит – выпускать их в России. ||
--
теги: кремниевая фотоника микроэлектроника Сбер чипы ИИ ИИ-чипы
--
Публикации по теме:
08.05. Канадский центр фотонного производства "приватизируют"
30.04. Китайская Lightelligence провела IPO и оценена в 77.9 млрд гонконгских долларов
26.04. Imec интегрировал модуляторы из ниобата и танталата лития на платформу кремниевой фотоники
21.04. Сделка на миллиард - американцы купили израильский стартап DustPhotonics
20.03. МГТУ и ВНИИА начинают выпуск ФИС в режиме разделения пластины
17.03. Salience Labs и Keysight построят среду тестирования оптических коммутаторов
17.03. В Индии усиливают кооперацию с европейскими лидерами в области ФИС
16.03. STMicroelectronics в четыре раза увеличит выпуск кремниевой фотоники для ИИ-датацентров
10.03. Salience Labs представила полностью оптический 32-портовый коммутатор для сетей ИИ-ЦОД
10.03. Потери света в фотонных чипах приближены к показателям оптоволокна
04.12. Китайская MTC поставила небольшую партию DFB-чипов собственного производства и готовится двигаться к EML и микросветодиодам для оптической связи
20.11. ГК Элемент хочет создать фаундри-центр кремниевой фотоники к концу 2027 года
18.11. GlobalFoundries усиливает позиции в кремниевой фотонике покупкой сингапурской AMF
23.06. В Китае создали кремниевый фотонный мультиплексор. Или не создали
05.06. GlobalFoundries увеличивает инвестиционные планы до $16 млрд
03.03. Новый фотонный чип Google передает данные со скоростью 10 Гбит/c по воздуху без оптоволокна
21.02. STMicro выпустит фотонный чип, разработанный совместно с Amazon для ЦОД ИИ
20.01. Nvidia и TSMC договорились о партнерстве с целью разработки современной кремниевой фотоники для ИИ
20.01. Ключевые участники рынка кремниевой фотоники - оценка Stats n Data
10.01. Компания Imec сообщает о полномасштабном производстве наногребневых GaAs лазеров на пластинах 300 мм
05.06. ПМЭФ: Кремниевая фотоника - Сбер представил ФИС
05.06. МТС обеспечила LTE покрытие на территории парка «Зеленый остров» в Омске
04.06. ПМЭФ: ГК Yadro и РЖД подписали меморандум о сотрудничестве в сфере ИИ
04.06. Компания Muon Space – еще один претендент на участие в рынке космических ЦОД
04.06. Анатолий Корсаков генеральный директор «Трамплин Электроникс» в интервью подкасту «Знай наших»
04.06. Государственный оператор сотовой связи Узбекистана успешно приватизирован группой международных инвесторов
04.06. Внедряя ИИ в деятельность компании следует быть прагматичными
04.06. В ЕС спохватились – без ИИ и микросхем не будет и суверенитета
03.06. YouTube вводит автомаркировку ИИ-видео
03.06. Отечественный OpenSource в 2026 году – обзор от аналитиков ICT.Moscow и Мос.Хаба
03.06. Билайн бизнес построил выделенную сеть LTE на золоторудном месторождении Ведугинское в Красноярском крае
03.06. Первый вице-премьер Денис Мантуров о микроэлектронике и РЗЭ в интервью КоммерсантЪ
03.06. Ученые из Японии и США разработали кремниевый спинтронный p-бит
03.06. МегаФон заявил о лидерстве по качеству связи в Москве со ссылкой на данные Vigo, Megabitus и DMTEL
02.06. Минпромторг выделит еще 2 млрд на импортзамещение оборудования для эпитаксии
05.06. Motorola расширила семейство Edge 70, выпустив в Индии версию Pro+
05.06. Vivo X300 FE Global Edition – компактный флагман с Zeiss-камерой и скидкой $100
05.06. Huawei nova Y74 получил батарею 6620 мАч и экраном 90 Гц за доступную цен
04.06. Vivo готовит три модели Y500 и V70 Lite 4G
03.06. OnePlus готовит Turbo 6X и 6X Pro
03.06. iPhone Ultra получит испарительную камеру и жидкометаллический шарнир
02.06. Huawei nova 16 Ultra – 200 МП камера, 7000 мАч, 100 Вт и IP69 за $69
02.06. Huawei nova 16 и 16 Pro: 200 МП, 7000 мАч и спутниковая связь. От $445
02.06. Huawei nova 16z – спутниковая связь и 6000 мАч за $400
01.06. Honor Win Turbo получил АКБ 10 000 мАч, Dimensity 8500 и IP69K при цене 340 евро
01.06. Samsung продолжает радовать владельцев бюджетных смартфонов своевременными обновлениями
29.05. Vertu Alphafold – самый дорогой складной смартфон года — от 6880 долларов
29.05. Xiaomi 17T и 17T Pro – Leica-камеры, большие батареи и 144 Гц от €749
28.05. Oppo Reno16 и Reno16 Pro – 200 МП камера, перископ и IP69K от $515
28.05. Oppo представила планшет Pad 6 с MediaTek Dimensity 9500s
28.05. Honor Pad 20 – 12.1-дюймовый экран, 10100 мАч и версия с матовым дисплеем от 310 долларов
27.05. Lava Shark 2 – 6000 мАч, 120 Гц и «ни одного лишнего приложения» за 11 999 рупий
27.05. Раскрыты полные спецификации Samsung Galaxy A27
26.05. Huawei nova 16 представят 1 июня, а Ultra получит АКБ 7000 мАч
26.05. Vivo Y600 Turbo – 9020 мАч, AMOLED 5000 нит и IP69 за 340 долларов