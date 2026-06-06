Микроэлектроника: Positive Technologies создал комплекс LFI-26 для тестирования безопасности чипов

MForum.ru
06.06.2026,
LFI - от англ. Laser Fault Injection, лазерная инжекция неисправностей. Комплекс позволяет вносить «управляемые сбои» в работу чипов с помощью сфокусированного лазерного излучения. Точность воздействия обычно достигает нескольких микросекунд и позволяет выявлять уязвимости в аппаратной защите устройств. Такие исследования позволяют выявлять не только уязвимости, но и возможные «закладки» на аппаратном уровне.
С помощью LFI-26 можно проверять защищенность чипов, которые устанавливают в банкоматы, банковские карты, криптокошельки, iPhon'ы, IoT-устройства, автомобильные блоки управления или орбитальные спутники.
До 2022 году такие решения закупались за рубежом, обычно, у французской ALPhANOV и у компании Riscure, Нидерланды.
LFI-26 – не изолированное решение, но часть линейки комплексов для исследований безопасности микроэлектроники, разработкой и выпуском которой занимается компания Positive Labs. В эту линейку, в частности, входят системы для электромагнитного воздействия на чипы – EMFI-26 (Electromagnetic Fault Injection) и анализа побочных каналов EMSCA-26 (от англ. ElectroMagnetic Side Channel Analysis).
Комплекс представили на ПМЭФ.
((по материалам пресс-релиза компании Positive Technologies))
--
теги: микроэлектроника отечественное оборудование российское оборудование оборудование для тестирования микросхем оборудование для тестирования чипов лазерная инжекция неисправностей
--
Публикации по теме:
10.12. Дополнительная сессия вопросов и ответов с руководителями НИИМЭ и НИИТМ 10 декабря 2025 года
29.11. В НПП ЭСТО разрабатывают электронно-лучевой литограф 150нм
09.06. Иртея будет получать микросхемы Микрон в рамках форвардного контракта
17.01. Что случилось в телекоме и IT c 1 по 17 января 2010 года
30.01. Отечественное оборудование (LTE, 5G, 6G)
06.06. Positive Technologies создал комплекс LFI-26 для тестирования безопасности чипов
05.06. Samsung и MediaTek показали 670 Мбит/с в восходящем канале 5G
05.06. Бюро 1440 и ФПК утвердили план внедрения спутниковой связи на поездах дальнего следования
05.06. В Южной Корее призвали технологические компании делиться «избыточной прибылью» от ИИ с поставщиками и сотрудниками
05.06. ИИ в госуправлении – рынок 2025-2035
05.06. ПМЭФ: Кремниевая фотоника - Сбер представил ФИС
05.06. МТС обеспечила LTE покрытие на территории парка «Зеленый остров» в Омске
04.06. ПМЭФ: ГК Yadro и РЖД подписали меморандум о сотрудничестве в сфере ИИ
04.06. Компания Muon Space – еще один претендент на участие в рынке космических ЦОД
04.06. Анатолий Корсаков генеральный директор «Трамплин Электроникс» в интервью подкасту «Знай наших»
04.06. Государственный оператор сотовой связи Узбекистана успешно приватизирован группой международных инвесторов
04.06. Внедряя ИИ в деятельность компании следует быть прагматичными
04.06. В ЕС спохватились – без ИИ и микросхем не будет и суверенитета
03.06. YouTube вводит автомаркировку ИИ-видео
03.06. Отечественный OpenSource в 2026 году – обзор от аналитиков ICT.Moscow и Мос.Хаба
05.06. Motorola расширила семейство Edge 70, выпустив в Индии версию Pro+
05.06. Vivo X300 FE Global Edition – компактный флагман с Zeiss-камерой и скидкой $100
05.06. Huawei nova Y74 получил батарею 6620 мАч и экраном 90 Гц за доступную цен
04.06. Vivo готовит три модели Y500 и V70 Lite 4G
03.06. OnePlus готовит Turbo 6X и 6X Pro
03.06. iPhone Ultra получит испарительную камеру и жидкометаллический шарнир
02.06. Huawei nova 16 Ultra – 200 МП камера, 7000 мАч, 100 Вт и IP69 за $69
02.06. Huawei nova 16 и 16 Pro: 200 МП, 7000 мАч и спутниковая связь. От $445
02.06. Huawei nova 16z – спутниковая связь и 6000 мАч за $400
01.06. Honor Win Turbo получил АКБ 10 000 мАч, Dimensity 8500 и IP69K при цене 340 евро
01.06. Samsung продолжает радовать владельцев бюджетных смартфонов своевременными обновлениями
29.05. Vertu Alphafold – самый дорогой складной смартфон года — от 6880 долларов
29.05. Xiaomi 17T и 17T Pro – Leica-камеры, большие батареи и 144 Гц от €749
28.05. Oppo Reno16 и Reno16 Pro – 200 МП камера, перископ и IP69K от $515
28.05. Oppo представила планшет Pad 6 с MediaTek Dimensity 9500s
28.05. Honor Pad 20 – 12.1-дюймовый экран, 10100 мАч и версия с матовым дисплеем от 310 долларов
27.05. Lava Shark 2 – 6000 мАч, 120 Гц и «ни одного лишнего приложения» за 11 999 рупий
27.05. Раскрыты полные спецификации Samsung Galaxy A27
26.05. Huawei nova 16 представят 1 июня, а Ultra получит АКБ 7000 мАч
26.05. Vivo Y600 Turbo – 9020 мАч, AMOLED 5000 нит и IP69 за 340 долларов