Микроэлектроника: Американский бизнес обвинил крупнейших производителей памяти в злоупотреблении своим олигопольным положением

29.06.2026, MForum.ru

Истцами выступают 14 американских крупных потребителей микросхем памяти и 3 небольших компании. Иск подан в Калифорнии.

Суть обвинений – якобы согласованное сокращение производства стандартных модулей DDR3 и DDR4 с 2022 года. Переброска мощностей на производство высокомаржинальной памяти HBM для ИИ-серверов. Закрытие потребительского подразделения Crucial компанией Micron в момент пиковой рентабельности. Рост цен на DRAM примерно на 700% за 4 года. По мнению истцов компании использовали «историю про ИИ-бум» как прикрытие для намеренного сокращения предложения на массовом рынке, что и привело к беспрецедентному росту цен.



💎 Что я могу сказать по теме



Сговора, скорее всего, не было. Да он и не нужен в такой ситуации, участники рынка могут действовать точно также просто в интересах своих акционеров. Это объясняет в том числе и то, что все три компании одновременно сокращали выпуск традиционной памяти. Впрочем, исключить версию сговора на 100% нельзя, поскольку в начале нашего века Samsung и SK Hynix уже обвинялись и признавали вину в картельном сговоре.



🔹 Есть и аргументы, которыми сможет пользоваться защита компаний



ИИ-бум действительно происходит, создавая колоссальный и вполне реальный спрос на HBM-память. Компании активно инвестируют в расширение производственных мощностей, речь идет о миллиардах. В частности, SK Hynix планирует утроить производственные мощности к 2034 году.



Почему компании не способны ликвидировать дефицит быстро? Потому, что строительство предприятия, способного производить DRAM требует инвестиций в десятки миллиардов долларов и занимает не менее 2 лет. Свободных денег в таких масштабах у производителей обычно нет. Кроме того, вкладываться в расширение объемов производства чипов, не являющихся новыми, - не самая оптимальная идея. Особенно потому, что в Китае производители памяти наращивают свои мощности весьма активно.



🔹 Может ли иск повлиять на ситуацию дефицита и высоких цен на чипы памяти?



Сомнительно, если мы говорим о горизонте в 1-2 года. Судебные процессы такого масштаба длятся годами к радости корпоративных адвокатов. Даже в том сомнительном случае, что суд встанет на сторону истцов, это приведет к штрафам и возможным компенсациям, но не к мгновенному увеличению объемов выпуска. Производственные линии уже перенастроены под HBM, обратная перенастройка – это дорого и долго.



🔹 Чего ожидать?



Если у этого иска и будет польза, то разве что долгосрочная – появится юридический прецедент, который будет «остужать» желание компаний заниматься сговорами.



🔹 Вернутся ли компании на потребительский рынок?



Да они с него и не уходили, лишь сократили объемы поставок устаревшей DDR3/DDR4 в пользу роста объемов передовых чипов HBM. До 2028 года я бы не ожидал кардинальных изменений. Если не будет каких-то совсем уж значимых «черных лебедей» типа мировой войны или «энергетического кризиса», который можно, при желании организовать, как и климатический.



🔹 Кто может выиграть на ситуации кроме корейских и американских производителей памяти?



Для китайских производителей текущая ситуация – хороший способ монетизировать свои инвестиции в расширение производственных мощностей, выпускающих память по зрелым техпроцессам. ||

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