Искусственный интеллект: Россия присоединилась к Китаю в коалиции WAICO в сфере ИИ

MForum.ru

Искусственный интеллект: Россия присоединилась к Китаю в коалиции WAICO в сфере ИИ

20.07.2026, MForum.ru

Коалиция WAICO (от World AI Cooperation Organization) сформирована в июле 2026 года по итогам «Всемирной конференции по искусственному интеллекту» (WAIC 2026). В нее вошло 29 стран.

Показательно, кого нет в числе основателей: США, стран ЕС, Япония и Южной Кореи. Так что эта коалиция больше напоминает объединение «Китай и Ко», учитывая доминирующую роль Китая на рынке ИИ (наряду с такой же ролью США). Прежде всего, в состав коалиции вошла Россия, а также: Беларусь, Бразилия, Казахстан и Индонезия. И еще с десяток африканских стран, Венесуэла, Куба, Сербия и другие высокотехнологичные державы с большой экспертизой в области ИИ или интересующиеся темой.

Заявляемая база сотрудничества: «совместные консультации, совместный вклад и совместная выгода».

Заявляемые задачи: стать площадкой для выработки общих международных подходов к развитию и регулированию ИИ; содействовать обмену технологиями между странами; помогать сокращать технологическое неравенство; обсуждать вопросы безопасности, этики и обеспечения контроля человека над технологиями.

Основную повестку ожидаемо задал Си Циньпин, который в своем выступлении подчеркнул, что развитие ИИ должно стать «симфонией международного сотрудничества», а не «сольным выступлением одной страны», призвал к более открытым инновациям, не расширять чрезмерно понятие нацбезопасности в сфере ИИ, выступил против монополизации ключевых технологий и ограничений на их передачу.

💎 Это событие демонстрирует обострение конкуренции между Китаем и США в области ИИ. Китай при этом делает ставку на продвижение моделей с открытым исходным кодом, тогда как американцы пытаются опираться на экспортный контроль и на проприетарные подходы. До какой-то степени Китай сдерживают экспортные ограничения США – прежде всего, на поставку в Китай оборудования, которое позволяет производить наиболее высокоскоростные чипы ИИ, а также на поставку таких чипов, на доступ к контрактным производствам таких чипов. Но лишь до какой-то степени, все же в Китае уже созданы собственные чипы ИИ, идут сообщения об их применении не только для вывода, но и для обучения больших языковых моделей.

Все же, несмотря на красивые слова о всеобщей выгоде и преодолении неравенства, мне кажется, что Китай хочет усилить свои позиции в теме за счет «примкнувших». Хотя и примкнувшим, некоторые из которых находятся под санкциями западного блока, это безусловно обещает доступ к современным моделям ИИ, возможность участия в передовых разработках, для которых у многих стран, вошедших в коалицию WAICO, возможности ограничены. Но, с учетом доминирующей роли Китая, есть немалая вероятность, что в коалиции будут продвигаться в первую очередь китайские стандарты и решения. Впрочем, многое будет зависеть от тех специалистов, которые с российской стороны войдут в состав рабочих групп.

Не будем переоценивать значение WAICO на сегодня, одно дело подписать «соглашения о намерениях», другое дело – создать работающие механизмы совместных исследований, объединение вычислительных мощностей для обучения моделей, взаимное признание испытаний, единые стандарты, включая этические, возможность выхода на рынки стран-участниц.

Кроме того, это повышает риск фрагментации глобального рынка ИИ за счет появления разных экосистем и стандартов в разных блоках, что в перспективе может усложнить взаимодействие между ними. Или все же ИИ разных блоков, в какой-то момент смогут договориться между собой лучше, чем "кожаные"?

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теги: искусственный интеллект международные соглашения геополитика и искусственный интеллект коалиции

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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