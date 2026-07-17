Искусственный интеллект: Россия присоединилась к Китаю в коалиции WAICO в сфере ИИ

MForum.ru
20.07.2026,
Коалиция WAICO (от World AI Cooperation Organization) сформирована в июле 2026 года по итогам «Всемирной конференции по искусственному интеллекту» (WAIC 2026). В нее вошло 29 стран.
Показательно, кого нет в числе основателей: США, стран ЕС, Япония и Южной Кореи. Так что эта коалиция больше напоминает объединение «Китай и Ко», учитывая доминирующую роль Китая на рынке ИИ (наряду с такой же ролью США). Прежде всего, в состав коалиции вошла Россия, а также: Беларусь, Бразилия, Казахстан и Индонезия. И еще с десяток африканских стран, Венесуэла, Куба, Сербия и другие высокотехнологичные державы с большой экспертизой в области ИИ или интересующиеся темой.
Заявляемая база сотрудничества: «совместные консультации, совместный вклад и совместная выгода».
Заявляемые задачи: стать площадкой для выработки общих международных подходов к развитию и регулированию ИИ; содействовать обмену технологиями между странами; помогать сокращать технологическое неравенство; обсуждать вопросы безопасности, этики и обеспечения контроля человека над технологиями.
Основную повестку ожидаемо задал Си Циньпин, который в своем выступлении подчеркнул, что развитие ИИ должно стать «симфонией международного сотрудничества», а не «сольным выступлением одной страны», призвал к более открытым инновациям, не расширять чрезмерно понятие нацбезопасности в сфере ИИ, выступил против монополизации ключевых технологий и ограничений на их передачу.
💎 Это событие демонстрирует обострение конкуренции между Китаем и США в области ИИ. Китай при этом делает ставку на продвижение моделей с открытым исходным кодом, тогда как американцы пытаются опираться на экспортный контроль и на проприетарные подходы. До какой-то степени Китай сдерживают экспортные ограничения США – прежде всего, на поставку в Китай оборудования, которое позволяет производить наиболее высокоскоростные чипы ИИ, а также на поставку таких чипов, на доступ к контрактным производствам таких чипов. Но лишь до какой-то степени, все же в Китае уже созданы собственные чипы ИИ, идут сообщения об их применении не только для вывода, но и для обучения больших языковых моделей.
Все же, несмотря на красивые слова о всеобщей выгоде и преодолении неравенства, мне кажется, что Китай хочет усилить свои позиции в теме за счет «примкнувших». Хотя и примкнувшим, некоторые из которых находятся под санкциями западного блока, это безусловно обещает доступ к современным моделям ИИ, возможность участия в передовых разработках, для которых у многих стран, вошедших в коалицию WAICO, возможности ограничены. Но, с учетом доминирующей роли Китая, есть немалая вероятность, что в коалиции будут продвигаться в первую очередь китайские стандарты и решения. Впрочем, многое будет зависеть от тех специалистов, которые с российской стороны войдут в состав рабочих групп.
Не будем переоценивать значение WAICO на сегодня, одно дело подписать «соглашения о намерениях», другое дело – создать работающие механизмы совместных исследований, объединение вычислительных мощностей для обучения моделей, взаимное признание испытаний, единые стандарты, включая этические, возможность выхода на рынки стран-участниц.
Кроме того, это повышает риск фрагментации глобального рынка ИИ за счет появления разных экосистем и стандартов в разных блоках, что в перспективе может усложнить взаимодействие между ними. Или все же ИИ разных блоков, в какой-то момент смогут договориться между собой лучше, чем "кожаные"?
--
✓ подписаться на tg-канал ART | Бойко про телеком, ИИ, ИТ - в Max
--
теги: искусственный интеллект международные соглашения геополитика и искусственный интеллект коалиции
--
Публикации по теме:
17.07.2026. Китайская компания Meituan обучила LLM LongCat-2.0 полностью на китайских чипах
13.07.2026. МТС делится цифрами блокировок мошеннических звонков в Красноярском крае
11.07.2026. Мини-АЭС для ЦОД ИИ все ближе к коммерциализации
07.07.2026. «Солнечная система» от OpenAI станет публично доступна с 9 июля
07.07.2026. "Правообладатели" хотят остановить развитие ИИ в России?
05.07.2026. Минцифры станет «единым регулятором» ИИ в России
30.06.2026. Китай, вероятно, уже захватил лидерство в области ИИ
29.06.2026. Samsung и SK Hynix возглавят проект поддержки развития ИИ в Южной Корее с объемом инвестиций в $1 трлн
29.06.2026. ИИ пришел, чтобы остаться: генеративные модели – инструмент современных творцов
28.06.2026. Freebuff от CodebuffAI – пусти ИИ-агентов в свой терминал
26.06.2026. Поиск и проверка новостей с помощью ИИ ухудшает восприятие и размывает навыки
25.06.2026. Брюссельские бюрократы закручивают гайки в области ИИ еще до появления собственных моделей
24.06.2026. Китайцы представили аналоги Mythos от Anthropic – но с нюансами
24.06.2026. OpenAI представила разработанный с Broadcom ИИ-чип Jalapeño для задач инференса
24.06.2026. Anthropic предупредила о рисках утраты контроля над самосовершенствующимся ИИ
22.06.2026. Mavenir позиционирует токены ИИ как новый источник дохода для телеком-компаний
22.06.2026. ИИ как новая криптография – от шифрования к взломам
21.06.2026. Доступная версия Fable 5 на базе Gemma 4: модель для кодирования без фильтров
19.06.2026. McDonald’s испытывает ИИ для автоматизации приема заказов
18.06.2026. Google снизила стоимость подписки на Google AI Plus и вступила в гонку ценообразования
20.07. В России создана установка электронно-лучевой литографии (безмасочной) на 150 нм
20.07. МТС поможет оплатить зарубежные компьютерные и видеоигры
20.07. Россия присоединилась к Китаю в коалиции WAICO в сфере ИИ
20.07. Билайн расширил покрытие 4G для туристов и жителей пяти челябинских сел
20.07. Бюро-1440 сообщает об успешном запуске второго пакета спутников
20.07. МегаФон обеспечил до 75 Мбит/с в коттеджном поселке в пригороде Новосибирска
19.07. Rakuten Mobile внедряет радиомодули 5G Open RAN совместно с дочкой 1Finity
19.07. За пятилетку производство памяти китайской CXMT выросло с 40 до более 240 пластин в месяц
19.07. Дефицит памяти будет расти и дальше – к 2030-му году производители соответствующих микросхем смогут удовлетворять не более 82% потребностей рынка
18.07. Starlink подключает школы – интернет с орбиты получили уже несколько сот тысяч школьников
17.07. Micron заключил стратегические соглашения с поставщиками узлов для автопрома
17.07. Китайская компания Meituan обучила LLM LongCat-2.0 полностью на китайских чипах
17.07. Samsung Electronics ускорит запуск фаба в Йонгине
17.07. МегаФон улучшил покрытие в Долгушино на северо-востоке Кирова
16.07. Yadro начинает продажи сервера H225 G4 на базе процессоров AMD
20.07. Утечка о Redmi 17 4G раскрывает обновлённый дизайн, кольцевую подсветку и батарею 7500 мАч
20.07. Tecno Camon 50 Ultra с 50-МП камерой, 6500 мАч и защитой IP69 представлен в Индии
17.07. Представлен «яркий, универсальный и весёлый» смартфон Infinix Hot 70 Pro
17.07. Vivo T5 Lite с Dimensity 6300 и АКБ 6500 мАч оценен в $210
17.07. Realme C100x – бюджетный 4G-смартфон с АКБ 8000 мАч и защитой MIL-STD-810H
16.07. Проект HMD Fusion 2 отменён из-за высокой стоимости и низкого спроса
16.07. Xiaomi официально представила Redmi Note 17 и Note 17 Pro
15.07. Huawei FreeClip 2 S – обновлённые открытые наушники с улучшенной эргономикой и пространственным звуком
15.07. Huawei MatePad Air (2026) – обновлённый планшет с OLED-экраном PaperMatte и HarmonyOS
15.07. Huawei Pura 90s Pro и Pro Max выходят на глобальный рынок
14.07. Samsung Galaxy Watch 9 и Watch Ultra 2 получат чип Snapdragon
14.07. Redmi 17C 5G – ребрендинг Redmi 15C 5G с новым именем, но теми же характеристиками
14.07. Lava Virat V1 выйдет в Индии 21 июля в 4G и 5G версиях
13.07. Honor Watch 6 Plus Motorcycle Edition – смарт-часы для мотолюбителей с зарядкой на 35 дней
13.07. Готовится к выходу HMD Skyline 2 – преемник легендарного ремонтопригодного смартфона
13.07. Motorola Edge 70 Max – новый флагман с АКБ 7100 мАч, 6.82-дюймовым дисплеем и магнитной беспроводной зарядкой
10.07. Realme Narzo 100x 5G с батареей 8000 мАч и 144 Гц-дисплей представят 15 июля
10.07. HMD Arc 2 - бюджетник с улучшенным процессором и минимальными изменениями
10.07. Redmi Note 17 Pro – 9000 мАч, 5-летняя защита аккумулятора и бесплатная замена батареи
09.07. Появились первые слухи о Vivo V80 – дисплей 144 Гц, батарея 7200 мАч и перископная камера