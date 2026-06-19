Искусственный интеллект: Доступная версия Fable 5 на базе Gemma 4: модель для кодирования без фильтров

MForum.ru
21.06.2026,
На современные LLM принято «вешать намордник» - системы безопасности в виде встроенных настроек (RLHF, constitutional AI, фильтры на уровне API). Все ведущие коммерческие модели (OpenAI, Anthropic, Google, DeepSeek-R1) имеют защитные механизмы, задача которых - предотвратить доступ к чувствительной информации.
На Cloude Fable 5 от Anthropic, выпущенной в июне 2026 года, стоят специальные классификаторы для обнаружения попыток дистилляции. Несмотря на это, через несколько дней правительство США приказало Anthropic ограничить доступ к Fable 5 для не-американских пользователей. А компания, до прояснения ситуации, и вовсе убрала модель из открытого доступа.
Однако во время короткого периода доступности модели, некий независимый разработчик успел собрать данные цепочек рассуждений из Fable 5. Он использовал эти данные для дообучения модели Gemma 4 12B. Результат - модель gemma-4-12B-coder-fable5-composer2.5-v1, созданная на основе дистилляции двух источников: основного учителя (Composer 2.5) и дополнительных данных от Fable 5 для сложных случаев.
Эта модель - не полноценная замена Fable 5, она специализирована на кодировании на Python и алгоритмических задачах. При этом разработчик действительно снял встроенные фильтры безопасности. Для модели характерны сниженные отказы, она не построена на принципах «безопасность, прежде всего» (safety-aligned) - это означает, что она в большинстве случаев попытается ответить на любой вопрос, хотя качество ответов зависит от того, была ли соответствующая информация в её обучающих данных.
Главное преимущество: модель работает локально, полностью офлайн, без отправки данных в облако. Она распространяется как загружаемый файл для локального запуска (требует около 4,5 ГБ памяти) и опубликована на Hugging Face с открытой лицензией. Разработчик предупреждает, что модель не safety-aligned и её использование пользователь осуществляет на свой страх и риск.
Этот кейс указывает на дефект в стратегии контроля над ИИ: попытки правительства ограничить доступ к передовым моделям через геополитические блокировки не смогут остановить злоумышленников с ресурсами, к тому же они провоцируют создание открытых альтернатив. Узкоспециализированные модели, дистиллированные из Fable 5 или других LLM, становятся доступны широкому кругу разработчиков. Сдерживает ли это исследования и инновации при одновременном провале в достижении практической безопасности – остаётся открытым вопросом. ||
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теги: искусственный интеллект LLM дистилляция оффлайновый ИИ Fable 5
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