Искусственный интеллект: «Солнечная система» от OpenAI станет публично доступна с 9 июля

MForum.ru
07.07.2026,
OpenAI объявила, что 9 июля 2026 года станут публично доступны новые версии GPT – Luna, Terra и Sol (GPT-5.6). Релиз несколько задержали в очередной раз успокаивая тех, кто опасается предоставлять доступ к большим моделям из соображений «национальной безопасности». Пользователи API, то есть разработчики и компании, смогут массово внедрять Sol, новую флагманскую модель ChatGPT-5.6 в свои рабочие процессы.
Основные особенности этой большой модели, которая разрабатывалась специально под многоэтапные, сложные задачи.
Означает ли, что с выходом Sol, можно отказываться от Fable 5? Нет. У Sol, похоже (по оценке METR), частота «обмана» (reward-hacking), когда модель пытается хитрить, чуть ли не самая высокая среди публично доступных моделей.
OpenAI попытается привлечь пользователей привлекательными ценами. На старте предлагается $5 за вход и $30 за 1 млн токенов. Это почти вдвое дешевле, чем просит Anthropic за Fable 5. Еще дешевле Terra - $2.5 вход / $15 вывод и Luna - $1 вход / $6 вывод.
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теги: искусственный интеллект большие модели ИИ глобальные большие модели американские большие модели ChatGPT OpenAI
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