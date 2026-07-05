Искусственный интеллект: «Солнечная система» от OpenAI станет публично доступна с 9 июля

07.07.2026, MForum.ru

OpenAI объявила, что 9 июля 2026 года станут публично доступны новые версии GPT – Luna, Terra и Sol (GPT-5.6). Релиз несколько задержали в очередной раз успокаивая тех, кто опасается предоставлять доступ к большим моделям из соображений «национальной безопасности». Пользователи API, то есть разработчики и компании, смогут массово внедрять Sol, новую флагманскую модель ChatGPT-5.6 в свои рабочие процессы.

Основные особенности этой большой модели, которая разрабатывалась специально под многоэтапные, сложные задачи.

Модель хорошо показала себя в бенчмарке TerminalBench 2.1 – он проверяет, как модель работает с командной строкой, как использует инструменты, исправляет ли ошибки на ходу. Sol показала 88.8%, а в режиме Ultra (с параллельной работой субагентов – 91.9%). Это больше, чем у Claude Fable 5.

В бенчмарке GeneBench v1 (геномная и количественная биология) Sol показал результаты лучше, чем GPT 5.5, затрачивая при этом меньше токенов

Модель еще лучше в поиске и анализе уязвимостей. Разработчики постарались «заточить» модель под «оборону» - как написать патч, например, но, уверен, найдутся умельцы, которые с ее помощью взломают что-то значимое.

Добавлены режимы max и ultra. Первый дает модели больше времени на размышления, второй запускает в параллель несколько субагентов для работы над сложными задачами.

Улучшено кэширование промптов

Означает ли, что с выходом Sol, можно отказываться от Fable 5? Нет. У Sol, похоже (по оценке METR), частота «обмана» (reward-hacking), когда модель пытается хитрить, чуть ли не самая высокая среди публично доступных моделей.

OpenAI попытается привлечь пользователей привлекательными ценами. На старте предлагается $5 за вход и $30 за 1 млн токенов. Это почти вдвое дешевле, чем просит Anthropic за Fable 5. Еще дешевле Terra - $2.5 вход / $15 вывод и Luna - $1 вход / $6 вывод.

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