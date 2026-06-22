Борьба с телефонными мошенниками: МТС делится цифрами блокировок мошеннических звонков в Красноярском крае

MForum.ru
13.07.2026,
Оператор отмечает снижение количества спам-вызовов в Красноярском крае в 1.5 раза год к году, при этом высокая активность спамеров в регионе сохраняется.
Всего за прошедшие месяцы 2026 года МТС заблокировала более 21 млн звонков, адресованных жителям края. Их общая длительность составила 5 млн минут. В случае выявления подозрительных вызовов, ни них отвечает «Защитник» и ведет разговор. В среднем цифровой помощник выявляет аферистов за 14 секунд.
Самые распространенные схемы обмана в регионе – обращения от имени банков, финансовых или коллекторских организаций, а также звонки от имени госорганов, пенсионных и социальных служб с предложениями «спасти деньги от мошенников», «обновить персональные данные» и т.п. Чаще всего спамеры звонят мужчинам старше 65 лет с доходом не более 30 тысяч рублей, реже всего – молодым женщинам от 18 до 24 лет.
«Современные мошенники постоянно придумывают новые способы обмана, и порой даже бдительные люди попадаются на их уловки. Важно оставаться внимательными во время телефонных разговоров с незнакомцами. Не раскрывайте персональные данные, не вводите коды из СМС и не переходите по подозрительным ссылкам. Если звонок вызывает сомнения, сразу завершите разговор. Для защиты от мошенничества мы развиваем ИИ-системы, которые помогают быстро распознавать и блокировать нежелательные звонки. Например, искусственный интеллект МТС способен определять признаки мошенничества и предупреждать пользователя о потенциальной опасности прямо во время разговора», - рассказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.
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теги: Красноярский край борьба с телефонными мошенниками МТС
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