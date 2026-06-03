Мобильная связь: Билайн бизнес построил выделенную сеть LTE на золоторудном месторождении Ведугинское в Красноярском крае

MForum.ru
03.06.2026,
Проект выполнен под ключ и включил полный цикл работ - от обследования территории и проектирования до развёртывания инфраструктуры связи. Интересная особенность сети – кроме двух стационарных базовых станций LTE задействовано также три мобильные БС - для корректировки зоны покрытия сети по мере продвижения горных работ и углубления карьеров.
«Билайн бизнес» обеспечил разработку проекта и техническую реализацию пакетного ядра сети EPС и платформы профессиональной голосовой радиосвязи МСРТТ (Mission Critical Push-To-Talk), инсталляцию программного обеспечения, интеграцию с базовыми станциями и корпоративной сетью передачи данных заказчика.
Кроме того, специалисты «Билайн бизнес» совместно с заказчиком развернули поверх сети pLTE систему диспетчеризации открытых горных работ – АСД «Полина». Система обеспечивает контроль и оптимизацию транспортировки горной массы и требует 100% доступности сети передачи данных. Также в pLTE-инфраструктуру были интегрированы производственные системы позиционирования и управления объектами: экскаваторами, буровыми установками, измерительными устройствами, а также решения для мониторинга удалённого оборудования, видеонаблюдения и компьютерного зрения.
Александр Исаков, директор департамента системной интеграции «Билайн бизнес»:
«Реализация частных LTE-сетей на промышленных объектах позволяет обеспечить управляемую и защищённую среду передачи данных, необходимую для цифровизации производственных процессов. Такие проекты требуют точной настройки сети под конкретные сценарии: от диспетчеризации техники до интеграции систем мониторинга, и дают предприятиям возможность повышать эффективность операций и надежность инфраструктуры».
Алексей Лапшин, начальник управления автоматизации и цифровых технологий производственной дирекции АО «Полиметалл УК»:
«АСД ОГР "Полина" является критичным элементом производственного процесса. Комплекс работает в полностью автоматическом режиме, в связи с этим – высокие требования к сети передачи данных. Построенная сеть pLTE обеспечивает непрерывную доступность техники в карьере, что крайне важно для оптимизации вывоза горной массы».
--
теги: мобильная связь развитие сетей Билайн бизнес Красноярский край горнодобыча телеком PTT pLTE 5G-ready частные сети выделенные сети B2B
--
Публикации по теме:
19.05. МегаФон и Бюро 1440 показали мобильный спутниковый комплекс
18.05. Билайн показал на ЦИПР-2026 сеть p5G на отечественном оборудовании
15.05. Ericsson предупреждает операторов - они упускают возможности, связанные с 5G и ИИ
30.04. "Билайн бизнес" представил проект решения для управления горными работами pLTE/5G
11.03. МТС на угольных разрезах Востока России завершил внедрение и интеграцию защищенных сетей pLTE
04.02. Частные сети 5G станут эффективнее с технологией XCOM RAN?
08.01. Частные сети 5G от Ericsson и Vodafone стали основой цифровой трансформации заводов Cimpor в Португалии
04.12. Nokia и Tampnet развернут в Мексиканском заливе крупнейшую в мире оффшорную сеть 5G
19.11. В Dell’Oro по итогам 3q2025 отмечают рост рынка сетей мобильной связи на 14% за пределами падающей на 39% выручки операторов Китая
25.06. Инесса Галактионова в интервью РБК – моя дюжина «тейков»
03.06. МТС построит сеть pLTE/p5G-Ready для аэропорта Сочи
15.02. Частная сеть p5G появится в аэропорту Калгари
15.08. МТС построит сеть pLTE в порту Тамани
26.07. Билайн - фокус на использование оборудования российского происхождения в сетях pLTE
14.06. Deutsche Telekom обещает промышленности выигрыш от использования миллиметрового диапазона частот
28.02. Verizon Business прогнозирует бум частных беспроводных сетей p5G
05.02. Автоматизированным мониторингом качества связи на выделенных сетях LTE займется Марта
30.01. МТС построила сеть pLTE для рудника группы ЕвроХим
06.01. Как 5G, ИИ, облака и роботы изменили китайский порт Тяньцзинь
15.11. МТС признали лидером в развертывании сетей pLTE в России - по версии ComNews
03.06. YouTube вводит автомаркировку ИИ-видео
03.06. Отечественный OpenSource в 2026 году – обзор от аналитиков ICT.Moscow и Мос.Хаба
03.06. Билайн бизнес построил выделенную сеть LTE на золоторудном месторождении Ведугинское в Красноярском крае
03.06. Первый вице-премьер Денис Мантуров о микроэлектронике и РЗЭ в интервью КоммерсантЪ
03.06. Ученые из Японии и США разработали кремниевый спинтронный p-бит
03.06. МегаФон заявил о лидерстве по качеству связи в Москве со ссылкой на данные Vigo, Megabitus и DMTEL
02.06. Минпромторг выделит еще 2 млрд на импортзамещение оборудования для эпитаксии
02.06. SK Hynix намерена удвоить мощности производства на кремниевых пластинах в ближайшие 5 лет
02.06. Как расшить регуляторные узкие места в региональном телекоме
02.06. Форум "Микроэлектроника 2026", обсуждая программу, - пьезо- и сегнетоэлектрические материалы
02.06. Китай координирует и картографирует «чистую» энергетику в национальных масштабах - с помощью ИИ
02.06. МегаФон нарастил покрытие в Увинском районе Удмуртии
02.06. МТС поможет московским застройщиком с мониторингом шума и пыли
01.06. МТС Web Services и K2Тех договорились о технологическом партнерстве для развития доверенного генеративного ИИ
01.06. Вымпелком и Ростелеком упростили доступ к линейно-кабельной инфраструктуре Ростелекома
03.06. OnePlus готовит Turbo 6X и 6X Pro
03.06. iPhone Ultra получит испарительную камеру и жидкометаллический шарнир
02.06. Huawei nova 16 Ultra – 200 МП камера, 7000 мАч, 100 Вт и IP69 за $69
02.06. Huawei nova 16 и 16 Pro: 200 МП, 7000 мАч и спутниковая связь. От $445
02.06. Huawei nova 16z – спутниковая связь и 6000 мАч за $400
01.06. Honor Win Turbo получил АКБ 10 000 мАч, Dimensity 8500 и IP69K при цене 340 евро
01.06. Samsung продолжает радовать владельцев бюджетных смартфонов своевременными обновлениями
29.05. Vertu Alphafold – самый дорогой складной смартфон года — от 6880 долларов
29.05. Xiaomi 17T и 17T Pro – Leica-камеры, большие батареи и 144 Гц от €749
28.05. Oppo Reno16 и Reno16 Pro – 200 МП камера, перископ и IP69K от $515
28.05. Oppo представила планшет Pad 6 с MediaTek Dimensity 9500s
28.05. Honor Pad 20 – 12.1-дюймовый экран, 10100 мАч и версия с матовым дисплеем от 310 долларов
27.05. Lava Shark 2 – 6000 мАч, 120 Гц и «ни одного лишнего приложения» за 11 999 рупий
27.05. Раскрыты полные спецификации Samsung Galaxy A27
26.05. Huawei nova 16 представят 1 июня, а Ultra получит АКБ 7000 мАч
26.05. Vivo Y600 Turbo – 9020 мАч, AMOLED 5000 нит и IP69 за 340 долларов
26.05. Oppo A6c добрался до Индии: 7000 мАч, 120 Гц и Unisoc T7250 от $146
25.05. Honor X7e 4G раскрыт ритейлером
25.05. Глобальные цены Xiaomi 17T и 17T Pro утекли в сеть за несколько дней до анонса
25.05. Xiaomi готовит Smart Band 11? Новое устройство прошло сертификацию