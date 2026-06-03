Мобильная связь: Билайн бизнес построил выделенную сеть LTE на золоторудном месторождении Ведугинское в Красноярском крае

03.06.2026, MForum.ru

Проект выполнен под ключ и включил полный цикл работ - от обследования территории и проектирования до развёртывания инфраструктуры связи. Интересная особенность сети – кроме двух стационарных базовых станций LTE задействовано также три мобильные БС - для корректировки зоны покрытия сети по мере продвижения горных работ и углубления карьеров.

«Билайн бизнес» обеспечил разработку проекта и техническую реализацию пакетного ядра сети EPС и платформы профессиональной голосовой радиосвязи МСРТТ (Mission Critical Push-To-Talk), инсталляцию программного обеспечения, интеграцию с базовыми станциями и корпоративной сетью передачи данных заказчика.

Кроме того, специалисты «Билайн бизнес» совместно с заказчиком развернули поверх сети pLTE систему диспетчеризации открытых горных работ – АСД «Полина». Система обеспечивает контроль и оптимизацию транспортировки горной массы и требует 100% доступности сети передачи данных. Также в pLTE-инфраструктуру были интегрированы производственные системы позиционирования и управления объектами: экскаваторами, буровыми установками, измерительными устройствами, а также решения для мониторинга удалённого оборудования, видеонаблюдения и компьютерного зрения.

Александр Исаков, директор департамента системной интеграции «Билайн бизнес»:

«Реализация частных LTE-сетей на промышленных объектах позволяет обеспечить управляемую и защищённую среду передачи данных, необходимую для цифровизации производственных процессов. Такие проекты требуют точной настройки сети под конкретные сценарии: от диспетчеризации техники до интеграции систем мониторинга, и дают предприятиям возможность повышать эффективность операций и надежность инфраструктуры».

Алексей Лапшин, начальник управления автоматизации и цифровых технологий производственной дирекции АО «Полиметалл УК»:

«АСД ОГР "Полина" является критичным элементом производственного процесса. Комплекс работает в полностью автоматическом режиме, в связи с этим – высокие требования к сети передачи данных. Построенная сеть pLTE обеспечивает непрерывную доступность техники в карьере, что крайне важно для оптимизации вывоза горной массы».

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