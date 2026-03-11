Мобильная связь: МТС на угольных разрезах Востока России завершил внедрение и интеграцию защищенных сетей pLTE

MForum.ru
11.03.2026,
МТС сообщает о внедрении частных сетей pLTE на четырех угледобывающих предприятиях в Хакасии, Красноярском крае, Забайкальском и Приморском краях. Как отмечают в компании, проект начался в 2023 году с пилотной зоны в Хакасии, где сеть обеспечила работу беспилотной карьерной техники. Технологическим партнером выступил НТЦ Протей.
Оборудование, по данным оператора, спроектировано с учетом низких температур и высокой запыленности, базовые станции можно перемещать вслед за техникой. Все компоненты для построения ядра частной сети LTE - отечественная разработка НТЦ Протей. Сеть интегрирована в автоматизированную систему управления горными и буровзрывными работами.
«Мы видим запрос со стороны угледобывающих предприятий на использование современных технологий беспроводной связи, таких как pLTE и p5G. Следующим этапом может стать подключение удаленных участков разрезов и интеграция тяжелой техники с системами активной безопасности в единую цифровую систему управления предприятием», - отметил руководитель центра промышленной связи и отраслевой архитектуры МТС Павел Бахтеяров.
«За последние три года наша компания запустила более 40 проектов для построения частных сетей LTE, большую часть из них - с командой МТС. Проект по внедрению четырех частных сетей LTE на угледобывающих предприятиях востока РФ стал очередной задачей по цифровизации промышленности, решенной с использованием наших разработок», - рассказал директор по маркетингу и системным исследованиям НТЦ Протей Владимир Фрейнкман.
теги: мобильная связь частные сети выделенные сети МТС Протей горнодобыча добыча угля
