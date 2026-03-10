Мобильная связь: МегаФон в Пермском крае - покрытие 4G расширено в четырех населенных пунктах

MForum.ru
10.03.2026,
МегаФон сообщает о запуске телеком-оборудования в четырех населенных пунктах Пермского муниципального округа - поселках Кукуштан и Юго-Камский, деревнях Аникино и Глушата. В зону покрытия попали частные дома, садовые товарищества, коттеджные поселки и прилегающие территории. По данным оператора, скорость мобильного интернета в населенных пунктах теперь может достигать 70 Мбит/с.
Новое оборудование установлено в рамках программы по расширению мобильного покрытия в Пермском крае. Как поясняют в компании, инженеры учитывали рельеф местности, плотность застройки и сезонные нагрузки. Например, в зимний период на скорость мобильного интернета влияет увеличение числа любителей зимних активностей, а в весенне-летний - садоводов и дачников.
«В условиях, когда многие сельские территории сталкиваются с оттоком населения, стабильная телеком-инфраструктура становится одним из факторов, способных удержать жителей и придать новый импульс развитию территории, - отмечает директор МегаФона в Пермском крае Андрей Шмалев. - Уже сейчас технические возможности нашей сети позволяют развивать скорость мобильного интернета до 100 Мбит/с даже в небольших деревнях. Для пользователей это значит, что видеозвонки не будут прерываться, а загрузка файлов займет минимум времени. Такое качество связи делает комфортной удаленную работу, онлайн-обучение и решение бытовых вопросов цифровым способом».
--
теги: мобильная связь развитие сетей Пермский край МегаФон
--
Публикации по теме:
10.03. [Новости компаний] Мобильная связь: МТС в Пермском крае - сеть расширена отечественными базовыми станциями / MForum.ru
19.12. [Новости компаний] Развитие сетей: Билайн в Пермском крае - завершен очередной этап модернизации инфраструктуры / MForum.ru
22.10. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Пермском крае - МегаФон запустил интернет еще в 8 населенных пунктах / MForum.ru
20.09. [Новости компаний] Развитие сетей: Билайн в Пермском крае - еще 13 деревень и сел получили доступ к 4G/LTE / MForum.ru
10.09. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Пермском крае - покрытие получил прикамский участок автотрассы M-12 / MForum.ru
09.03. [Новинки] Анонсы: Oppo представит новый складной смартфон OPPO Find N6 с "невидимой складкой" экрана / MForum.ru
09.03. [Новинки] Анонсы: Honor MagicPad 4 – самый тонкий в мире планшет добрался до Европы / MForum.ru
09.03. [Новинки] Анонсы: itel Zeno 100 – смартфон за 70 долларов с военным стандартом MIL-STD-810H / MForum.ru
09.03. [Новинки] MWC 2026: TCL показала первый AMOLED NxtPaper / MForum.ru
06.03. [Новинки] Анонсы: Realme Narzo Power – гигантская батарея под новым именем / MForum.ru
06.03. [Новинки] Анонсы: Nothing Headphone (a) обеспечат до 135 часов работы / MForum.ru
05.03. [Новинки] Анонсы: Nothing Phone (4a) и (4a) Pro получил новые огни, старый чип и перископ / MForum.ru
05.03. [Новинки] Анонсы: Tecno Pop X – бюджетник с рацией и экраном 120 Гц за $93 / MForum.ru
05.03. [Новинки] Слухи: Цены на Samsung Galaxy A37 и A57 «утекли» в сеть / MForum.ru
05.03. [Новинки] Анонсы: Nubia представила смартфоны серии Neo 5 / MForum.ru
04.03. [Новинки] Слухи: Honor 600 Lite полностью раскрыт до анонса / MForum.ru
04.03. [Новинки] MWC 2026: TECNO представляет OneLeap, MEGAPAD 2, Watch GT 1S и FreeHear 2 / MForum.ru
04.03. [Новинки] Анонсы: Рикор представил два смартфона для российского потребительского рынка / MForum.ru
04.03. [Новинки] Анонсы: Oppo A6s Pro получил 50-мегапиксельнцю ультраширокоугольную селфи-камеру / MForum.ru
03.03. [Новинки] Анонсы: Tecno Camon 50 Ultra 5G — 144 Гц, двойные 50-мегапиксельные камеры, батарея 6500 мАч и защита IP69K / MForum.ru
03.03. [Новинки] Слухи: Samsung готовит 200-мегапиксельный сенсор ISOCELL HPA с размером 1/1.12 дюйма и технологией LOFIC / MForum.ru
02.03. [Новинки] Анонсы: Apple представила iPhone 17e — A19, 256 ГБ базовой памяти и MagSafe за 600 долларов / MForum.ru
02.03. [Новинки] MWC 2026: Honor Magic V6 — первый в мире складной смартфон с защитой IP68/IP69, Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей 6660 мАч / MForum.ru
02.03. [Новинки] Анонсы: Honor MagicPad 4 — первый в мире планшет на Snapdragon 8 Gen 5 / MForum.ru
02.03. [Новинки] Анонсы: Redmi A7 Pro 4G появился в Индонезии — 120 Гц, батарея 6000 мАч и яркий дизайн за $90 / MForum.ru