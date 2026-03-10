Мобильная связь: МегаФон в Пермском крае - покрытие 4G расширено в четырех населенных пунктах

10.03.2026, MForum.ru

МегаФон сообщает о запуске телеком-оборудования в четырех населенных пунктах Пермского муниципального округа - поселках Кукуштан и Юго-Камский, деревнях Аникино и Глушата. В зону покрытия попали частные дома, садовые товарищества, коттеджные поселки и прилегающие территории. По данным оператора, скорость мобильного интернета в населенных пунктах теперь может достигать 70 Мбит/с.

Новое оборудование установлено в рамках программы по расширению мобильного покрытия в Пермском крае. Как поясняют в компании, инженеры учитывали рельеф местности, плотность застройки и сезонные нагрузки. Например, в зимний период на скорость мобильного интернета влияет увеличение числа любителей зимних активностей, а в весенне-летний - садоводов и дачников.

«В условиях, когда многие сельские территории сталкиваются с оттоком населения, стабильная телеком-инфраструктура становится одним из факторов, способных удержать жителей и придать новый импульс развитию территории, - отмечает директор МегаФона в Пермском крае Андрей Шмалев. - Уже сейчас технические возможности нашей сети позволяют развивать скорость мобильного интернета до 100 Мбит/с даже в небольших деревнях. Для пользователей это значит, что видеозвонки не будут прерываться, а загрузка файлов займет минимум времени. Такое качество связи делает комфортной удаленную работу, онлайн-обучение и решение бытовых вопросов цифровым способом».

--

теги: мобильная связь развитие сетей Пермский край МегаФон

--