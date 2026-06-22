Развитие сетей мобильной связи: МТС в Красноярском крае улучшила мобильный интернет в окружных столицах

MForum.ru
15.07.2026,
МТС сообщает о запуске дополнительного телеком-оборудования в столицах Минусинского, Идринско-Краснотуранского, Кежемского, Балахтинско-Новоселовского, Рыбинского, Абанского и Курагинского округа. Улучшения могут заметить более 120 тысяч жителей Красноярского края.
В зоне покрытия обновленной сети оказался южный выезд из Минусинска - в сторону Тывы, а также юго-восточное направление из Кодинска в Братск. Кроме того, после проведенных работ сеть LTE вышла за пределы поселков Абан, Идринское, Балахта и Курагино, накрыв прилегающие автодороги - в частности, трассы до сел Дзержинское, Майское утро, Большие Сыры и Шошино.
Пользоваться улучшенным мобильным интернетом смогут и пассажиры, прибывающие в город Заозерный и следующие в проходящих поездах в восточном направлении до Иркутска, Улан-Уде, Нерюнгри, Тынды, Читы и Владивостока.
«Модернизация сети на ключевых автодорогах и ж/д и автовокзалах — часть нашей стратегии по обеспечению путешественников качественным интернетом и голосовой связью в дороге. Так, ранее мы обновили сеть вдоль трасс «Ачинск - Бириллюсы», «Шарыпово - Назарово» и «Шарыпово - Ужур - Балахта», а в 2025 году завершили большой проект по запуску в Красноярском крае более 350 новых базовых станций, в том числе и на участках федеральных трасс», - отметил директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.
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теги: развитие сетей мобильной сотовой связи МТС Красноярский край
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