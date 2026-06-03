Мобильная связь: МТС обновила LTE оборудование в селе Казачинское Красноярского края

MForum.ru
22.06.2026,
МТС установила дополнительное телеком-оборудование в южной части Казачинского. В зоне усиленного покрытия сети оказались Казачинская центральная районная больница, ветеринарная лечебница, стадион «Юбилейный», магазины и жилые дома.
Казачинское - одно из мест паломничества христиан, здесь расположен православный храм, а недалеко от села есть источник, считающийся святым.
«Казачинское - одно из интереснейших сел Красноярского края, известное не только как один из центров сибирского паломничества. Это место также привлекает любителей природы, истории и экстрима, желающих узнать больше о сложностях судоходства на Енисее и своими глазами увидеть одно из самых опасных мест в русле могучей реки, поднявшись по Казачинским порогам на речном буксире. При этом наличие скоростного мобильного интернета - важная составляющая комфортного отдыха, поэтому мы позаботились об улучшении качества сети в Казачинском», - рассказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.
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теги: мобильная связь МТС Красноярский край развитие сетей
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