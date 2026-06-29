Искусственный интеллект: Samsung и SK Hynix возглавят проект поддержки развития ИИ в Южной Корее с объемом инвестиций в $1 трлн

29.06.2026, MForum.ru

Проект предусматривает поддержку не только ИИ (прежде всего, физического ИИ), но также полупроводниковой промышленности и ИИ ЦОД. Его задача – стимулировать региональное промышленное развитие. В Корее этот проект цветасто именуют «тройная ось для огромного скачка вперед».

Samsung и SK Hynix обещают вложить 800 трлн вон ($518 млрд) в строительство новых производственных площадок по выпуску полупроводников в юго-западном регионе Южной Кореи.

Также ожидается, что Samsung инвестирует 100 трлн вон в производство ИИ ЦОД, батарей и дисплеев.

По словам чиновников, долгосрочный инвестпроект направлен на расширение производственных мощностей за пределы Сеула, где сейчас сосредоточено высокотехнологичное производство, в производственные центры в Кванджу, Южной Чолле и в прилегающих регионах.

Министр науки Пэ Кён Хун заявил, что Южная Корея планирует инвестировать в ИИ ЦОД 550 трлн вон к 2029 год, а к 2035 году общая сумма инвестиций в ИИ и полупроводники, как ожидается, превысит 1000 трлн вон в рамках программы развития и децентрализации инфраструктуры за пределами столицы.

По данным Reuters программа подразумевает также финансирование со стороны региональных правительств на сумму до 20 трлн вон, а также еще 81 трлн вон, выделенных на создание кластера по упаковке микросхем в провинции Чхунчхон. ||

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