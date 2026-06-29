Искусственный интеллект: Samsung и SK Hynix возглавят проект поддержки развития ИИ в Южной Корее с объемом инвестиций в $1 трлн

MForum.ru

Искусственный интеллект: Samsung и SK Hynix возглавят проект поддержки развития ИИ в Южной Корее с объемом инвестиций в $1 трлн

29.06.2026, MForum.ru

Проект предусматривает поддержку не только ИИ (прежде всего, физического ИИ), но также полупроводниковой промышленности и ИИ ЦОД. Его задача – стимулировать региональное промышленное развитие. В Корее этот проект цветасто именуют «тройная ось для огромного скачка вперед».

Samsung и SK Hynix обещают вложить 800 трлн вон ($518 млрд) в строительство новых производственных площадок по выпуску полупроводников в юго-западном регионе Южной Кореи.

Также ожидается, что Samsung инвестирует 100 трлн вон в производство ИИ ЦОД, батарей и дисплеев.

По словам чиновников, долгосрочный инвестпроект направлен на расширение производственных мощностей за пределы Сеула, где сейчас сосредоточено высокотехнологичное производство, в производственные центры в Кванджу, Южной Чолле и в прилегающих регионах.

Министр науки Пэ Кён Хун заявил, что Южная Корея планирует инвестировать в ИИ ЦОД 550 трлн вон к 2029 год, а к 2035 году общая сумма инвестиций в ИИ и полупроводники, как ожидается, превысит 1000 трлн вон в рамках программы развития и децентрализации инфраструктуры за пределами столицы.

По данным Reuters программа подразумевает также финансирование со стороны региональных правительств на сумму до 20 трлн вон, а также еще 81 трлн вон, выделенных на создание кластера по упаковке микросхем в провинции Чхунчхон. ||

--

✓ RUSmicro в Telegram l на MForum | в ВК 

--

теги: микроэлектроника искусственный интеллект инвестиции господдержка частно-государственное партнерство Южная Корея

--

© handsome_robot, MForum.ru

Публикации по теме:

29.06.2026. ИИ пришел, чтобы остаться: генеративные модели – инструмент современных творцов

28.06.2026. Freebuff от CodebuffAI – пусти ИИ-агентов в свой терминал

26.06.2026. Поиск и проверка новостей с помощью ИИ ухудшает восприятие и размывает навыки

25.06.2026. Брюссельские бюрократы закручивают гайки в области ИИ еще до появления собственных моделей

24.06.2026. Китайцы представили аналоги Mythos от Anthropic – но с нюансами

24.06.2026. OpenAI представила разработанный с Broadcom ИИ-чип Jalapeño для задач инференса

24.06.2026. Anthropic предупредила о рисках утраты контроля над самосовершенствующимся ИИ

22.06.2026. Mavenir позиционирует токены ИИ как новый источник дохода для телеком-компаний

22.06.2026. ИИ как новая криптография – от шифрования к взломам

21.06.2026. Доступная версия Fable 5 на базе Gemma 4: модель для кодирования без фильтров

19.06.2026. McDonald’s испытывает ИИ для автоматизации приема заказов

18.06.2026. Google снизила стоимость подписки на Google AI Plus и вступила в гонку ценообразования

17.06.2026. Tensordyne привлекает все больше интереса за счет ставки на LNS

16.06.2026. Music v2 - легальная коммерциализация и возможность менять жанр в рамках одного трека

16.06.2026. Спутники SpaceX AI1 для орбитальных ЦОД будут большими и неэкологичными

14.06.2026. Власти США потребовали заблокировать доступ к ИИ Mythos 5 и Fable 5 для иностранцев

10.06.2026. Claude Fable 5 выкатили в общий доступ

10.06.2026. Китай готов вложить в ИИ еще $295 млрд в ближайшие 5 лет

10.06.2026. Nvidia претендует на серьезные позиции на рынке AI-RAN / 6G?

10.06.2026. Аналитики утверждают – российский рынок инфраструктурных облачных сервисов в 2025 году вырос на 29% до 96 млрд рублей

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Колонка редактора

29.06. Samsung и SK Hynix возглавят проект поддержки развития ИИ в Южной Корее с объемом инвестиций в $1 трлн

29.06. Элемент запустит кристальное производство силовых полупроводников в 2028 году

29.06. ИИ пришел, чтобы остаться: генеративные модели – инструмент современных творцов

29.06. Американский бизнес обвинил крупнейших производителей памяти в злоупотреблении своим олигопольным положением

29.06. Китай запаздывает на рынок прямой спутниковой связи, но все активнее движется в направлении гибридных сетей

29.06. Качество мобильного интернета Билайн названо лучшим по итогам драйв-теста, проведенного TelecomDaily в популярных туристических локациях Московской области

29.06. МТС развернула новое телеком-оборудование в микрорайоне Придонский на правом берегу реки Воронеж

29.06. МегаФон запустил 4G в поселке Береговой Амурской области

28.06. Freebuff от CodebuffAI – пусти ИИ-агентов в свой терминал

26.06. Поиск и проверка новостей с помощью ИИ ухудшает восприятие и размывает навыки

26.06. Apple объяснила повышение цен на MacBook и iPad на 20% дефицитом микросхем памяти

26.06. Американские роботы извлекут ОЗУ и другие полезности из электронного мусора

26.06. Новосибирская Eltex представила консольный сервер SCS-32

26.06. IBM представила технологию, обещающую плотность размещения узлов от 7А

26.06. МегаФон развернул БС под Верхней Пышмой

Все статьи >>

Новости

29.06. Oppo Enco Air5s — первые полувнутриканальные наушники бренда с шумоподавлением

29.06. Redmi 17C – ультрабюджетник с 120 Гц и Helio G81 Ultra за $117

26.06. Samsung Galaxy A27 5G – дизайн без «капли», Snapdragon вместо Exynos и спорный компромисс в защите

26.06. Oppo Reno16 и Reno16 Pro выходят на глобальный рынок – процессоры слабее, батареи меньше, но камеры и защита остались

26.06. Lava Smart 4 Plus – бюджетный 4G-смартфон с Unisoc 9863A за 106 долларов

25.06. Tecno EllaClaw – AI-агент теперь управляет приложениями и системой

25.06. Honor готовит смартфон с батареей на 14 000 мАч

24.06. Samsung Galaxy M47 5G готовится к релизу в Индии

24.06. Realme P4x 4G – 8000 мАч, 120 Гц и обновлённый дизайн за $195

24.06. Nothing Phone (4b) выйдет 7 июля

23.06. Tecno Camon 50 Slim – тонкий корпус 6.39 мм, AMOLED 144 Гц и IP69G

23.06. AI+ Nova 2 Neo 5G и Nova 2 Pro 5G – два бюджетных 5G-смартфона для Индии

23.06. Honor X80 Pro Max официально представлен в Китае – АКБ 11 000 мАч, 10 000-нитный экран и цена от $250

22.06. HMD Luma2 – бюджетный смартфон с 120 Гц и 6000 мАч

22.06. Lenovo Tab Plus Gen 2 – обновлённый планшет с мощным звуком и большим экраном

19.06. В Китае представлен OnePlus Pad 3 Pro, флагманский планшет на Snapdragon 8 Elite Gen 5

19.06. Honor X80 Pro Max может получить экран 10000 нит

19.06. iPhone Air 2 может получить сдвоенную тыловую камеру и улучшенную автономность

18.06. Redmi Turbo 5 с АКБ 7540 мАч, Dimensity 8500-Ultra и IP69K дебютировал в Индии

18.06. Tecno Pova 8 Pro 5G с Dimensity 7300, 12 ГБ ОЗУ и 1.5K-экраном засветился в Google Play Console

© 2003-2026, Мобильный форум,
Наш хостинг (рекомендуем)
Top.Mail.Ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: