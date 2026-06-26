Материалы: Полиметалл собрался за медью в Туруханский район

MForum.ru

Материалы: Полиметалл собрался за медью в Туруханский район

02.07.2026, MForum.ru

Плановый срок реализации – 2031 год. Проектом займется дочерняя компания «Полярная медь». Еще в 2025 году компания проводила геологоразведочные работы. По предварительным оценкам, есть возможность построить горно-обогатительную фабрику с мощностью переработки 3 млн руды в год, которая будет производить медный концентрат для его продажи (выход меди – от 1%). Об этом рассказывают Ведомости.

Все более дефицитную в масштабах планеты медь в России производят Уральская горно-металлургическая компания, Русская медная компания и Норникель (как концентрат, так и металл), Удоканская медь – только концентрат. Полиметалл сможет продавать концентрат как в России, так и поставлять на экспорт.

Успех проекта будет зависеть от множества факторов – доступности финансирования, сложных арктических условий строительства и эксплуатации, логистических сложностей. Не до конца ясны объемы месторождений, поскольку этап геологоразведки еще не завершен. Но дефицит меди будет, вероятно, расти, как и цены на этот металл, да и сопутствующее серебро тоже не будет лишним. 

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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