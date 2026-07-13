Слухи: Samsung Galaxy Watch 9 и Watch Ultra 2 получат чип Snapdragon

MForum.ru
14.07.2026,
Samsung продолжает подготовку к мероприятию Galaxy Unpacked, которое состоится 22 июля. Ожидается, что вместе со складными смартфонами компания покажет новое поколение умных часов, о которых появились новые подробности.
Главное изменение — переход с собственных процессоров Exynos на чипы Snapdragon Wear Elite от Qualcomm. Они построены по 3-нм техпроцессу и должны обеспечить значительный прирост как производительности, так и энергоэффективности. Обе модели получат 2 ГБ оперативной памяти, а объём встроенного накопителя составит 32 или 64 ГБ.
Ёмкость батарей также претерпит изменения. Модель Watch9 40 мм получит аккумулятор на 325 мАч — такой же, как в прошлом поколении. У 44-мм версии ёмкость вырастет с 435 до 445 мАч. Более заметное обновление ждёт Ultra-версию: батарея в Watch Ultra2 увеличится с 590 до 800 мАч, что должно заметно сказаться на времени автономной работы.
Ранее появлялась информация, что новинки также могут получить функцию измерения артериального давления, а цена часов в Европе, вероятно, будет выше. В целом, обновление выглядит эволюционным, но смена процессора и увеличенная батарея у Ultra-версии могут стать серьезными аргументами при выборе. Судя по утечкам, Samsung продолжает делать ставку на спортивные и премиальные функции в своих смарт-часах.
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