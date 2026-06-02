Микроэлектроника: Чипы DDR5 китайской CXMT не дешевле «западных», но у компании есть свободные мощности - и это ее козырь в ситуации дефицита

11.06.2026, MForum.ru

Это основной посыл заметки iXBT. Чипы компании используются уже не только в бюджетных, но и в среднеценовых модулях DDR5. Выпускает компания и неплохие модули RDIMM для серверов, а вот параметры таких изделий как CUDIMM, CQDIMM, MRDIMM и CSODIMM ее производства пока что уступают продукции тройки мировых лидеров.

CXMT ориентирована, прежде всего, на внутренний рынок, но готова работать и с зарубежными заказчиками, причем пока что у китайцев нет жестких ограничений по объемам закупок и штрафных санкций, привычных клиентам глобальных лидеров. Это означает, что скорее всего мы будет и далее наблюдать рост доли этого производителя на глобальном рынке. || -- теги: микроэлектроника производители памяти рынок памяти участники рынка CXMT DDR5 Китай -- ✓ RUSmicro в Telegram l на MForum | в ВК

© Алексей Бойко, MForum.ru

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