Микроэлектроника: Чипы DDR5 китайской CXMT не дешевле «западных», но у компании есть свободные мощности - и это ее козырь в ситуации дефицита

MForum.ru
11.06.2026,
Это основной посыл заметки iXBT. Чипы компании используются уже не только в бюджетных, но и в среднеценовых модулях DDR5. Выпускает компания и неплохие модули RDIMM для серверов, а вот параметры таких изделий как CUDIMM, CQDIMM, MRDIMM и CSODIMM ее производства пока что уступают продукции тройки мировых лидеров.
CXMT ориентирована, прежде всего, на внутренний рынок, но готова работать и с зарубежными заказчиками, причем пока что у китайцев нет жестких ограничений по объемам закупок и штрафных санкций, привычных клиентам глобальных лидеров. Это означает, что скорее всего мы будет и далее наблюдать рост доли этого производителя на глобальном рынке. ||
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теги: микроэлектроника производители памяти рынок памяти участники рынка CXMT DDR5 Китай
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