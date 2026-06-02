Микроэлектроника: SK Hynix намерена удвоить мощности производства на кремниевых пластинах в ближайшие 5 лет

MForum.ru

Микроэлектроника: SK Hynix намерена удвоить мощности производства на кремниевых пластинах в ближайшие 5 лет

02.06.2026, MForum.ru

Об этом заявил председатель совета директоров материнской компании SK Hynix. Такое решение обусловлено, прежде всего, высоким спросом на ИИ. Кроме того, он повторил свой мартовский прогноз – проблемы с поставками памяти могут сохраниться до 2030 года, несмотря на усилия участников рынка по наращиванию производственных мощностей.

По оценкам Counterpoint Research, компания SK Hynix занимает 58% мирового рынка HBM, оставляя на долю Samsung Electronics и Micron Technology по 21%.

Как считают в SK Hynix, будущая архитектура ИИ-ПК потребует больше памяти, что обеспечит долгосрочную поддержку спроса. В компании надеются быть крупным поставщиком HBM для решения Nvidia Vera Rubin.

В Goldman Sachs повысили прогнозы операционной прибыли на 2028 год для SK Hynix и Samsung на 24% и 23.3% соответственно до 454 трлн вон ($299,62 млрд) и 610 трлн вон, соответственно, ссылаясь на устойчивый спрос, обусловленный распространением ИИ.

На прошлой неделе рыночная капитализация SK Hynix впервые превысила $1 трлн.

В Samsung представили макет будущего чипа HBM5 и технологию управления тепловым режимом (HPB – Heat Path Block), которая появится в этом продукте. На прошлой неделе Samsung начала отгрузки новейшей микросхемы HBM4E избранным клиентом. В SK Hynix в отношении планов на HBM4E заявила, что они зависят от спроса со стороны клиентов, «а клиент на HBM4E сейчас только один» (речь, понятно, об Nvidia).

--

теги: микроэлектроника производство памяти производители памяти HBM SK Hynix прогнозы мнения

--

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

21.05. Забастовка на Samsung отменена: компромисс предотвратил дополнительный импульс дефициту чипов и росту цен

20.05. Забастовка на Samsung может серьезно усугубить кризис на мировом рынке памяти и ударить по России

13.05. Спотовые цены на MLC NAND утроились с конца 2025 года – «постарались» Samsung и Kioxia и спрос на память для ИИ

17.04. В России выпустили первую партию микросхем SPD

14.04. Китайская YMTC строит еще три завода, чтобы удвоить производство чипов памяти

17.03. Американская Micron планирует вдвое нарастить производство на своей новой площадке на Тайване

13.03. На фоне спроса на HBM к BESI из Нидерландов присматриваются покупатели

11.03. Applied Materials объединяет усилия с Micron и SK Hynix для разработки DRAM, HBM и NAND следующего поколения

26.02. SK Hynix инвестирует $15 млрд в новый кластер по производству чипов для ИИ

12.02. Samsung начал отгружать чипы HBM4 неназванным клиентам

27.01. Американская Micron нарастит свое производство в Сингапуре новым фабом с инвестициями на $24 млрд

19.01. Акции Powerchip выросли после объявления о покупке тайваньского завода за $1.8 млрд

11.01. Где начинается лидерство в полупроводниковой отрасли

08.12. SK Hynix планирует вложить около $540 в строительство 4-х новых мегафабов в Йонине

29.11. Micron инвестирует $9.6 млрд в строительство фабрики по производству микросхем памяти для ИИ в Японии

13.01. Схватка трех гигантов - чего ожидать от TSMC, Samsung Electronics и Intel в ближайшие годы

22.06. Память будет дешеветь?

21.12. ICInsights прогнозирует рекордный рост объемов производства микросхем в 2021 году

14.06. Планы наращивания внутреннего производства ИМС в Китае - насколько все реально?

21.02.  Участники рынка микроэлектроники Китая

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Колонка редактора

02.06. Минпромторг выделит еще 2 млрд на импортзамещение оборудования для эпитаксии

02.06. SK Hynix намерена удвоить мощности производства на кремниевых пластинах в ближайшие 5 лет

02.06. Как расшить регуляторные узкие места в региональном телекоме

02.06. Форум "Микроэлектроника 2026", обсуждая программу, - пьезо- и сегнетоэлектрические материалы

02.06. Китай координирует и картографирует «чистую» энергетику в национальных масштабах - с помощью ИИ

02.06. МегаФон нарастил покрытие в Увинском районе Удмуртии  

02.06. МТС поможет московским застройщиком с мониторингом шума и пыли

01.06. МТС Web Services и K2Тех договорились о технологическом партнерстве для развития доверенного генеративного ИИ

01.06. Вымпелком и Ростелеком упростили доступ к линейно-кабельной инфраструктуре Ростелекома

01.06. Индийская Jio делает ставку на монетизацию 5G, ИИ и экспорт технологий, демонстрируя направления развития всей «телеком» отрасли

01.06. Samsung начала распространять новые модули HBM для отдельных клиентов

29.05. Demand Gen: Google отбирает «пульт» у маркетологов

29.05. Многие новые модели мобильных роутеров 3G/4G популярных брендов плохо справились с тестами лаборатории МегаФона

29.05. Лед тронулся? Каким будет 5G в России в ближайшие годы

29.05. Оценка Anthropic выросла почти до $1 трлн, что сделало ее самым дорогим разработчиком ИИ в США

Все статьи >>

Новости

02.06. Huawei nova 16 Ultra – 200 МП камера, 7000 мАч, 100 Вт и IP69 за $69

02.06. Huawei nova 16 и 16 Pro: 200 МП, 7000 мАч и спутниковая связь. От $445

02.06. Huawei nova 16z – спутниковая связь и 6000 мАч за $400

01.06. Honor Win Turbo получил АКБ 10 000 мАч, Dimensity 8500 и IP69K при цене 340 евро

01.06. Samsung продолжает радовать владельцев бюджетных смартфонов своевременными обновлениями

29.05. Vertu Alphafold – самый дорогой складной смартфон года — от 6880 долларов

29.05. Xiaomi 17T и 17T Pro – Leica-камеры, большие батареи и 144 Гц от €749

28.05. Oppo Reno16 и Reno16 Pro – 200 МП камера, перископ и IP69K от $515

28.05. Oppo представила планшет Pad 6 с MediaTek Dimensity 9500s

28.05. Honor Pad 20 – 12.1-дюймовый экран, 10100 мАч и версия с матовым дисплеем от 310 долларов

27.05. Lava Shark 2 – 6000 мАч, 120 Гц и «ни одного лишнего приложения» за 11 999 рупий

27.05. Раскрыты полные спецификации Samsung Galaxy A27

26.05. Huawei nova 16 представят 1 июня, а Ultra получит АКБ 7000 мАч

26.05. Vivo Y600 Turbo – 9020 мАч, AMOLED 5000 нит и IP69 за 340 долларов

26.05. Oppo A6c добрался до Индии: 7000 мАч, 120 Гц и Unisoc T7250 от $146

25.05. Honor X7e 4G раскрыт ритейлером

25.05. Глобальные цены Xiaomi 17T и 17T Pro утекли в сеть за несколько дней до анонса

25.05. Xiaomi готовит Smart Band 11? Новое устройство прошло сертификацию

22.05. Poco Pad C1 – доступный планшет с экраном 2K 120 Гц и батареей 7600 мАч

22.05. Утечка раскрыла параметры HMD Thunder Pro – 50 МП с OIS, OLED 90 Гц и 6000 мАч

© 2003-2026, Мобильный форум,
Наш хостинг (рекомендуем)
Top.Mail.Ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: