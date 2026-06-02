Микроэлектроника: SK Hynix намерена удвоить мощности производства на кремниевых пластинах в ближайшие 5 лет

02.06.2026, MForum.ru

Об этом заявил председатель совета директоров материнской компании SK Hynix. Такое решение обусловлено, прежде всего, высоким спросом на ИИ. Кроме того, он повторил свой мартовский прогноз – проблемы с поставками памяти могут сохраниться до 2030 года, несмотря на усилия участников рынка по наращиванию производственных мощностей.

По оценкам Counterpoint Research, компания SK Hynix занимает 58% мирового рынка HBM, оставляя на долю Samsung Electronics и Micron Technology по 21%.

Как считают в SK Hynix, будущая архитектура ИИ-ПК потребует больше памяти, что обеспечит долгосрочную поддержку спроса. В компании надеются быть крупным поставщиком HBM для решения Nvidia Vera Rubin.

В Goldman Sachs повысили прогнозы операционной прибыли на 2028 год для SK Hynix и Samsung на 24% и 23.3% соответственно до 454 трлн вон ($299,62 млрд) и 610 трлн вон, соответственно, ссылаясь на устойчивый спрос, обусловленный распространением ИИ.

На прошлой неделе рыночная капитализация SK Hynix впервые превысила $1 трлн.

В Samsung представили макет будущего чипа HBM5 и технологию управления тепловым режимом (HPB – Heat Path Block), которая появится в этом продукте. На прошлой неделе Samsung начала отгрузки новейшей микросхемы HBM4E избранным клиентом. В SK Hynix в отношении планов на HBM4E заявила, что они зависят от спроса со стороны клиентов, «а клиент на HBM4E сейчас только один» (речь, понятно, об Nvidia).

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