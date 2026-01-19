Микроэлектроника: Акции Powerchip выросли после объявления о покупке тайваньского завода за $1.8 млрд

19.01.2026, MForum.ru

Акции тайваньской компании Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp. выросли почти на 10% в понедельник после того, как американский производитель микросхем памяти Micron Technology заявил о покупке завода P5 в Тунлуо, уезд Мяоли, Тайвань, за $1,8 млрд у этой компании. Об этом сообщает Reuters.

Компания Micron заявила, что ожидает, что сделка поможет увеличить объемы производства пластин динамической оперативной памяти (DRAM) начиная с 2H2027.

Покупка добавит около 300 кв. футов чистых помещений. Это позволит Micron поэтапно наращивать производство DRAM в период, когда мировой спрос на память продолжает превышать предложение. Вклад мощностей первой фазы завода в Тонглуо в 2H2027 составит более 10% от глобальных мощностей Micron в 4q2026.

В субботу компания Powerchip заявила, что Micron установит долгосрочные партнерские отношения с компанией в области производства DRAM-чипов в передовой упаковке и окажет помощь Powerchip в совершенствовании специализированных технологических процессов DRAM.

Компания Micron заявила, что сделка, как ожидается, будет завершена ко второму кварталу 2026 года при условии получения необходимых разрешений регулирующих органов. У Micron действует 4 производственные локации на Тайване.

теги: микроэлектроника производство памяти DRAM чистые комнаты производственные мощности США Тайвань Micron Powerchip

