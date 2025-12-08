Микроэлектроника: SK Hynix планирует вложить около $540 в строительство 4-х новых мегафабов в Йонине

MForum.ru
08.12.2025,
Рост стоимости проекта с первоначальных $85 млрд до фантастических $540 млрд (по другим данным до $490 млрд) связывают с удорожанием материалов и выросшим масштабом проектов – площадь чистых помещений выросла более, чем на 50%, при этом каждый из четырех новых фабов будет равен по площади шести современным фабрикам MX15X, построенным в Чхонджу.
Конечно же, эти мощности предназначены в основном для выпуска микросхем, необходимых производителям ИИ-ускорителей. Помимо HBM, кластер будет выпускать высокопроизводительные серверные модули, включая MRDIMM и 3DS RDIMM, на базе передового 1c-процесса. Кроме того, компания планирует наращивать производство HBM за счет перераспределения части мощностей с обычной DRAM.
Сроки проекта растянуты до 2046 года, однако первый фаб планируется запустить уже весной-летом 2027 году, что позволит быстро отреагировать на текущий высокий спрос.
Компания SK hynix демонстрирует рекордную прибыль благодаря спросу на память для ИИ. По итогам первых трёх кварталов 2025 года её операционная прибыль составила 28 трлн вон.
Компания делает стратегическую ставку на то, что спрос на высокопроизводительную память (HBM) будет только расти, и строит фабрики, которые станут основой её производства на следующие 20 лет.
теги: микроэлектроника Южная Корея производственные мощности участники рынка SK hynix производство памяти
