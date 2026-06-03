Микроэлектроника: Первый вице-премьер Денис Мантуров о микроэлектронике и РЗЭ в интервью КоммерсантЪ

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Микроэлектроника: Первый вице-премьер Денис Мантуров о микроэлектронике и РЗЭ в интервью КоммерсантЪ

03.06.2026, MForum.ru

Ключевые цитаты:
📌 «мы серийно производим чипы 300, 200, 130 и 90 нанометров (нм). Там, где топология ниже, мы работаем, обеспечивая себя в первую очередь технологиями по микроэлектронному машиностроению, четко понимая, что никто не поставит нам на ближайшую перспективу литографы, оборудование для вытравливания пластин и так далее. В прошлом году мы уже выпустили литограф на 350 нм, в следующем году планируем выйти на 130 нм. Это собственное оборудование, ни от кого не зависящее. Постепенно мы будем двигаться в сторону более тонких топологий, но на это потребуется время».

📌 «Основные задачи новой структуры [Объединенной микроэлектронной компании] — консолидация ресурсов и производственных мощностей в области микроэлектронных технологий для достижения технологического суверенитета нашей страны, создание производственного микроэлектронного комплекса полного цикла и технологий для выпуска современной электронно-компонентной базы и подготовка квалифицированных кадров для нужд микроэлектроники. Сейчас ведется подготовка стратегии деятельности компании на период до 2030 года, ее планируется утвердить до конца года».

📌 «С 2021 года ведется комплексная работа по четырем направлениям: оборудование, материалы и химия, средства проектирования. Ориентир на 2030 год - иметь возможность обеспечивать себя не менее чем на 70% по ключевым типам оборудования, материалов и химии, прежде всего под уже освоенные нами топологии. И конечно, нельзя замыкаться только на «железе». В прошлом году завершен первый этап создания отечественных САПР для проектирования микроэлектроники. Они уже доказали свою состоятельность: с их помощью был спроектирован сложно-функциональный блок обработки видеосигналов. До конца года рассчитываем получить базовые маршруты для цифровых, аналоговых и СВЧ-микросхем - по сути, это каркас для полноценной независимой среды проектирования в стране.»

📌 РЗЭ и РМ: «мы добываем и производим широкую линейку редких металлов и редкоземельных металлов легкой группы. Но оксиды - по ограниченной номенклатуре. … доминирующее положение на этом рынке сегодня занимает Китай. При этом по запасам этих металлов у России второе место в мире. В какой-то момент цены на РЗМ были очень высокими, и были предпосылки, что инвесторы будут заинтересованы во вхождении в эти проекты вместе с технологиями по разделению на оксиды. Но задача оказалась непростой: цены снизились, и эти проекты на какой-то период перестали быть рентабельными. Поэтому теперь государство для отрасли выполняет роль локомотива. Поскольку вопрос связан с национальной безопасностью, эти проекты мы точно будем реализовывать, чтобы получить всю необходимую номенклатуру по оксидам. … Наиболее близкий к промышленному запуску — проект СУЭК по извлечению германия. Сейчас производство германиевого сырья уже достигает 50 кг в месяц. В этом году планируется начало производства германиевого концентрата промышленного качества. Также в этом году ожидается запуск горно-обогатительного комплекса по добыче бериллия на Ермаковском месторождении».

«Расширение круга участников отрасли и включение в реализацию проектов компаний золотодобывающего сектора, в том числе «Ареал», однозначно позитивная тенденция. Компетенции золотодобывающих предприятий в части геологоразведки, добычи, переработки сложных руд, проектирования и реализации капиталоемких объектов в удаленных и труднодоступных регионах являются сейчас востребованными для развития проектов в сфере редких и редкоземельных металлов. Это правильный сигнал для отрасли, ожидаем дальнейшего подключения к реализации инвестиционных проектов других лидеров горно-металлургического комплекса».

Источник и подробности: КоммерсантЪ

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теги: микроэлектроника стратегия планы отрасль микроэлектроники регулирование

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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