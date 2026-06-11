Микроэлектроника: Tensordyne привлекает все больше интереса за счет ставки на LNS

17.06.2026, MForum.ru

Основанная в 2017 году компания (тогда она называлась Recogni) изначально фокусировалась на ИИ для автономных транспортных средств. В сентябре 2025 года компания провела ребрендинг и стала Tensordyne, что отражает смену стратегии – теперь она сконцентрировалась на решениях для дата-центров, конкретно, на ИИ-выводе.

Ключевая разработка компании – чип Napier, разработанный в партнерстве с Broadcom и с Juniper Network (HPE), а выпуском занимается, разумеется, TSMC, т.к. разработка ориентирована на 3нм. Особенность этого чипа – логарифмическая система счисления (LNS). Основная идея – вместо множества операций умножения можно выполнять операции сложения, простые и эффективные. Это позволяет снизить потребности в площади кристалла, снизить энергопотребление.

Сразу следует оговориться, что компания сравнительно недавно завершила tape-out, чип находится в производстве. Компания планирует выпуск бета-системы в ближайшие месяцы, а в 2027 году планируются коммерческие поставки. Под эти результаты и намерения компании щедро насыпают денег – привлечено уже $176 млн (по другим источникам – более $200 млн), среди инвесторов Celesta Capital и Juniper Networks.

Основные технические характеристики:

🔹 138 млрд транзисторов на чипе;

🔹 144 ГБ памяти HBM3E

🔹 256 МБ SRAM

🔹 пиковая производительность 2.1 Пфлопс (Dense FP8)

🔹 TDP 300 Вт

Заявляемые компанией преимущества в сравнении с решениями Nvidia Blackwell – пропускная способность в терминах токены в секунду вплоть до в 13 раз выше; до 17 раз лучше энергоэффективность в терминах токенов на ватт.

Компания позаботилась о возможности масштабирования, разработав интерконнект TDN Link – с задержкой менее 1 мкс и пропускной способности в 1 ТБ/с в системе из 72 чипов.

Разработана конфигурация TDN72, стойка на 288 чипов Napier (по 72 чипа на каждый из 4-х модулей). Эта конфигурация должна будет обеспечить производительность 608 Пфлопс в формате FP8, при использовании 42 ТБ памяти HBM3E и всего лишь 120 кВт подведенной мощности, обходясь воздушным охлаждением. Как утверждает компания Tensordyne, такая стойка сможет заменить 9 стоек на основе GPU Nvidia Rubin / Groq LPX.

В июне 2026 года компания сообщила, что ожидает заказы на свою систему на сумму более $200 млн. Интерес проявляют провайдеры ИИ-инфраструктуры, например, Cirrascale, BlueSky Compute и т.п., а также поставщики облачных ИИ-сервисов.

В общем – интересный пример архитектурных инноваций ради энергопотребления. Движения по этому вектору следует признать крайне актуальными, учитывая нехватку энергомощностей.

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теги: чипы ИИ ИИ-чипы искусственный интеллект LNS логарифмическая система счисления Tensordyne новые архитектуры

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