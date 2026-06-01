Микроэлектроника: Samsung начала распространять новые модули HBM для отдельных клиентов

MForum.ru

Микроэлектроника: Samsung начала распространять новые модули HBM для отдельных клиентов

01.06.2026, MForum.ru

Компания Samsung Electronics начала клиентское тестирование 12-слойных модулей HBM4E, обеспечивающих скорость передачи данных до 16 Гбит/с при улучшенной энергоэффективности и тепловых характеристиках.

Чип предназначен для повышения вычислительной производительности инфраструктуры, используемой для больших языковых моделей (LLM) и систем ИИ следующего поколения.

Совсем недавно, в начале 2026 года, Samsung представил передовые чипы HBM4. И вот, всего через полгода, у компании готов HBM4E с его «стабильной скоростью 14 Гбит/с», что на 20% больше, чем у HBM4.

В 1q2026 Samsung зафиксировала рекордные показатели бизнеса по производству и продаже памяти, что в первую очередь объясняется значительным и неудовлетворенным спросом на микросхемы памяти, особенно на те, что можно использовать для ИИ-инфраструктуры. Выход еще более совершенных микросхем HBM означает, что компания еще более упрочила свои позиции в этом высоко востребованном сегменте рынка, обеспечив фундамент для удержания высокого уровня доходов и на будущее. ||

--

теги: микроэлектроника микросхемы памяти HBM HBM4E передовые микросхемы высокоскоростная память

--

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

24.03. Кризис расползается по цепочке поставок

20.03. Intel наращивает мощности в передовой упаковке: EMIB-T бросает вызов CoWoS

18.03. Samsung смог продать свои микросхемы HBM4 компании AMD

12.02. Samsung начал отгружать чипы HBM4 неназванным клиентам

29.01. Lam Research прогнозирует высокие квартальные результаты за счет спроса на оборудование для производства микросхем

27.01. Microsoft представил ИИ-чип Maia 200 собственной разработки с большим объемом SRAM

26.01. Samsung возвращается в борьбу за ключевого клиента - Nvidia

06.01. SK hynix представила на CES2026 16-слойную HBM4 объемом 48 ГБ, наряду с SOCAMM2 и LPDDR6

29.11. SK hynix представляет GDDR7 и LPDDR6 со скоростью 48 Гбит/с; Samsung демонстрирует HBM4

29.11. К 2040 году производительность памяти HBM9 может вырасти в 60 раз?

22.10. Китайская CXMT планирует провести листинг на Шанхайской фондовой бирже с оценкой в $42 млрд

16.01. SK hynix поставит образцы HBM4 компании Nvidia в июне 2025 года

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Колонка редактора

01.06. МТС Web Services и K2Тех договорились о технологическом партнерстве для развития доверенного генеративного ИИ

01.06. Вымпелком и Ростелеком упростили доступ к линейно-кабельной инфраструктуре Ростелекома

01.06. Индийская Jio делает ставку на монетизацию 5G, ИИ и экспорт технологий, демонстрируя направления развития всей «телеком» отрасли

01.06. Samsung начала распространять новые модули HBM для отдельных клиентов

29.05. Demand Gen: Google отбирает «пульт» у маркетологов

29.05. Многие новые модели мобильных роутеров 3G/4G популярных брендов плохо справились с тестами лаборатории МегаФона

29.05. Лед тронулся? Каким будет 5G в России в ближайшие годы

29.05. Оценка Anthropic выросла почти до $1 трлн, что сделало ее самым дорогим разработчиком ИИ в США

29.05. Процессорный модуль E2C3-COM на Эльбрус-2С3 включен в реестр

28.05. Сколтех собирается запустить контрактное производство фотонных чипов по технологии «кремний на изоляторе»

28.05. IBM инвестирует $10 млрд в создание крупномасштабного квантового компьютера к 2029 году

28.05. Японский госфонд JIC может продать производителя фоторезистов JSR спустя два года после его покупки

28.05. T2 внедрил геораспределенную отказоустойчивую систему мониторинга на базе российского решения Пульт

28.05. Yandex B2B Tech, Selectel и MetaMentor представили модель аренды ИИ-решений для бизнеса

28.05. 6G RAN: что известно и что неизвестно

Все статьи >>

Новости

01.06. Honor Win Turbo получил АКБ 10 000 мАч, Dimensity 8500 и IP69K при цене 340 евро

01.06. Samsung продолжает радовать владельцев бюджетных смартфонов своевременными обновлениями

29.05. Vertu Alphafold – самый дорогой складной смартфон года — от 6880 долларов

29.05. Xiaomi 17T и 17T Pro – Leica-камеры, большие батареи и 144 Гц от €749

28.05. Oppo Reno16 и Reno16 Pro – 200 МП камера, перископ и IP69K от $515

28.05. Oppo представила планшет Pad 6 с MediaTek Dimensity 9500s

28.05. Honor Pad 20 – 12.1-дюймовый экран, 10100 мАч и версия с матовым дисплеем от 310 долларов

27.05. Lava Shark 2 – 6000 мАч, 120 Гц и «ни одного лишнего приложения» за 11 999 рупий

27.05. Раскрыты полные спецификации Samsung Galaxy A27

26.05. Huawei nova 16 представят 1 июня, а Ultra получит АКБ 7000 мАч

26.05. Vivo Y600 Turbo – 9020 мАч, AMOLED 5000 нит и IP69 за 340 долларов

26.05. Oppo A6c добрался до Индии: 7000 мАч, 120 Гц и Unisoc T7250 от $146

25.05. Honor X7e 4G раскрыт ритейлером

25.05. Глобальные цены Xiaomi 17T и 17T Pro утекли в сеть за несколько дней до анонса

25.05. Xiaomi готовит Smart Band 11? Новое устройство прошло сертификацию

22.05. Poco Pad C1 – доступный планшет с экраном 2K 120 Гц и батареей 7600 мАч

22.05. Утечка раскрыла параметры HMD Thunder Pro – 50 МП с OIS, OLED 90 Гц и 6000 мАч

22.05. HMD Vibe 2 5G – 6000 мАч, 120 Гц и Android 16 от $115

21.05. iQOO 15T – Dimensity 9500 Monster, 8000 мАч, 200 МП и 144 Гц от $558

21.05. Itel A100 Pro дизайн в стиле iPhone 17 Pro за $95 и с Android Go

© 2003-2026, Мобильный форум,
Наш хостинг (рекомендуем)
Top.Mail.Ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: