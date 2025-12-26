Микроэлектроника: Китайская Prianano показала потенциал применения наноимпринтной технологии в фотонике

MForum.ru

Микроэлектроника: Китайская Prianano показала потенциал применения наноимпринтной технологии в фотонике

09.06.2026, MForum.ru

Хотя об этом почему-то пишут сейчас, компания уже демонстрировала наноимпринтную установку еще в 2025 году, уже тогда на ней выпустили опытные изделия кремниевой фотоники. Что изменилось с августа 2025 года? Не знаю, на первый взгляд, ничего существенного. Фотонные чипы еще тогад были сформирована на 8-дюймовых кремниевых пластинах в сотрудничестве с Shenzhen Litra Technology.

В 2025 году Prinano представила установку PuLin PL-SR (степпер) для производства фотонных кристаллов на основе так называемой наноимпринтной литографии (Nanoimprint Lithography, NIL), не путать с фотолитографией.

Технология действительно может найти применение в микроэлектронном производстве, но пока что не претендует на возможность заменить EUV-литографию для производства передовых логических микросхем. EUV-установки ASML обеспечивают более высокую плотность размещения элементов, возможность многошаговой обработки. Но для кремниевой фотоники хватает и возможностей наноимпринтинга. Эта установка, похоже, является репликой решения Canon FPA-1200NZ2C, а этот инструмент умеет создавать линии плотностью до 10нм.

 

Китайская Prianano показала потенциал применения наноимпринтной технологии в фотонике

 

картинка - компании Prianano, наноимпринтный степпер PuLin PL-SR

 

🎓 Как работает NIL-установка? Первым делом изготавливается шаблон-штамп с рельефной наноструктурой (для этого применяется электронно-лучевая литография). На подложку наносят резист, который под давлением отверждается УФ-излучением. Механизм прецизионного совмещения обеспечивает точное наложение и прижим шаблона к подложке, далее производится отверждение резиста и начинаются обычные процессы – травления, промыки, металлизации и т.п. Как правило, вместе с установкой наноимпринтинга применяют систему контроля качества отпечатка (используется атомно-силовая микроскопия).  

Импринтные установки позволяют обойтись без сложнейшей оптики и мощных лазерных источников. Только на сниженном потреблении электроэнергии можно сэкономить значительные средства. В обмен предъявляются сложно реализуемые требования к штампу и поддержания чистоты процесса.  

Стоит отметить, что Prinano не раскрыла такие ключевые показатели, как объём выпуска, данные о выходе годных, плотности дефектов. Нет информации о заказчиках и независимого подтверждения заявленных результатов также не представлено.  

Наноимпринтная технология известна не первый день, ей давно и активно занимаются в Японии. Canon совместно с Toshiba создали прототип NIL‑установки для 5‑нм фотонных чипов. В 2025 году они запустили пилотную линию по выпуску оптических компонентов для ЦОД. В Токийском Университете пробуют сочетать NIL и плазменное травление, добиваясь разрешения в 18нм. Sharp использует NIL для производства волноводов и резонаторов для LiDAR-систем.  Компания Dai Nippon Printing (DNP) заявляет, что уже испытывает технологию с планами начать серийное производство в 2027 году. В декабре 2025 года компания показывала технологию с шириной линии 10нм на выставке SEMICON Japan 2025 в Токио. Ширина линии 10 нм была достигнута с помощью так называемой технологии саморегулируемого двойного формирования рисунка (паттернинга) или SADP.

--

теги: микроэлектроника Китай Prianano наноимпринтинг наноимпринтная технология степпер литография оборудование для производства микроэлектроники

--

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

26.12.2025. Япония разрабатывает технологию наноимпринтинга с шириной линии 10нм

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Колонка редактора

09.06. Китайская Prianano показала потенциал применения наноимпринтной технологии в фотонике

09.06. «Технологический сбор» отодвинули на 1-е декабря 2026 года

09.06. МТС ускорила мобильный интернет в районах Нижегородской области

09.06. Данные вместо формул: европейские суперкомпьютеры проигрывают американскому стартапу

09.06. T2 запустил поддержку голосовой связи в режиме VoLTE на базовых станциях «Булат»

09.06. МегаФон в Нижегородской области – обновление сети в Арзамасе

09.06. Группировка «Рассвет» потеряла первый спутник

08.06. МТС переключит из 3G в LTE 9 из каждых 10 площадок на своей сети в течение 2026 года

08.06. T-Mobile будет работать на сети Билайн в Амурской области и в Якутии

08.06. Элемент-Технологии и Реватт договорились о поставках силовых модулей для зарядных станций

08.06. Google готов ежемесячно платить SpaceX около $1 млрд за возможность пользоваться ИИ-вычислительными мощностями

08.06. Платформа Nvidia RTX Spark – ИИ идет на ПК и другие пользовательские устройства

06.06. Positive Technologies создал комплекс LFI-26 для тестирования безопасности чипов

05.06. Samsung и MediaTek показали 670 Мбит/с в восходящем канале 5G

05.06. Бюро 1440 и ФПК утвердили план внедрения спутниковой связи на поездах дальнего следования

Все статьи >>

Новости

10.06. Honor X80 Pro Max – 11 000 мАч, 90 Вт и Snapdragon 6 Gen 5

10.06. Infinix Smart 20 – большой 120-герцовый экран и автономность за 145 долларов

10.06. Apple анонсировала список устройств для iOS 27, macOS 27 Golden Gate и watchOS 27: Intel Mac остаются без поддержки

09.06. Появилась уточненная информация о батарее, зарядке и дисплее Redmi K100 Pro

09.06. Samsung Galaxy Z Flip 8 сохранит региональное разделение чипов — Exynos 2600 vs Snapdragon 8 Elite Gen 5

09.06. Samsung Galaxy S27 Pro будет на уровне Ultra, но без S Pen

08.06. Vivo V70 Lite – почти незаметное обновление с упором на автономность

08.06. 3C-сертификация раскрыла батарею Vivo X Fold 6

08.06. Hisense A10 – смартфон с e-ink дисплеем представят спустя три года разработки

05.06. Motorola расширила семейство Edge 70, выпустив в Индии версию Pro+

05.06. Vivo X300 FE Global Edition – компактный флагман с Zeiss-камерой и скидкой $100

05.06. Huawei nova Y74 получил батарею 6620 мАч и экраном 90 Гц за доступную цен

04.06. Vivo готовит три модели Y500 и V70 Lite 4G

03.06. OnePlus готовит Turbo 6X и 6X Pro

03.06. iPhone Ultra получит испарительную камеру и жидкометаллический шарнир

02.06. Huawei nova 16 Ultra – 200 МП камера, 7000 мАч, 100 Вт и IP69 за $69

02.06. Huawei nova 16 и 16 Pro: 200 МП, 7000 мАч и спутниковая связь. От $445

02.06. Huawei nova 16z – спутниковая связь и 6000 мАч за $400

01.06. Honor Win Turbo получил АКБ 10 000 мАч, Dimensity 8500 и IP69K при цене 340 евро

01.06. Samsung продолжает радовать владельцев бюджетных смартфонов своевременными обновлениями

© 2003-2026, Мобильный форум,
Наш хостинг (рекомендуем)
Top.Mail.Ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: