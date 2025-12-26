Микроэлектроника: Япония разрабатывает технологию наноимпринтинга с шириной линии 10нм

MForum.ru
26.12.2025,
Технология наноимпринтной литографии (NIL) предназначена для формирования рисунка логических полупроводниковых схем «класса» 1.4нм. Компания Dai Nippon Printing (DNP) заявляет, что уже испытывает технологию с планами начать серийное производство в 2027 году. Об этом рассказывает TrendForce.
фото - Dai Nippon Printing
В декабре 2025 года компания показывала технологию с шириной линии 10нм на выставке SEMICON Japan 2025 в Токио. Ширина линии 10 нм была достигнута с помощью так называемой технологии саморегулируемого двойного формирования рисунка (паттернинга) или SADP.
Если у японцев получится, это обеспечит альтернативу сверхдорогим и жадным до электроэнергии установкам ASML EUV. Как минимум, на отдельных этапах формирования рисунка на кристалле. Причем со снижением потребления электроэнергии чуть не на порядок относительно сегодняшнего уровня.
Все это здорово, но, чтобы это все стало производственными реалиями, нужно решить несколько серьезных инженерных проблем – обеспечить высокую точность совмещения (оверлея), низкий уровень дефектов, преодолеть изнашивание шаблонов. Пропускная способность NIL, конечно, ниже, чем у EUV-сканеров. И, коммерческих – не так уж просто увлечь производственников какими-то новыми, еще никем не апробированными решениями.
--
За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: микроэлектроника фотолитография Япония наноимпринтинг
--
Публикации по теме:
26.12. [Новинки] Анонсы: Xiaomi 17 Ultra – флагман с 200 Мп зумом и Leica-версией с механическим кольцом / MForum.ru
26.12. [Новинки] Слухи: Samsung готовит анонс Galaxy A07 5G с увеличенной батареей / MForum.ru
26.12. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Watch 5 – умные часы с «мышечным» управлением и двумя чипами / MForum.ru
25.12. [Новинки] Анонсы: Honor тихо выпустила в Китае супербюджетный смартфон Play 10A / MForum.ru
25.12. [Новинки] Слухи: Nubia подтверждает работу над новым ультратонким игровым смартфоном RedMagic 11 Air / MForum.ru
24.12. [Новинки] Анонсы: TCL анонсировала планшет для цифровых заметок с экраном, имитирующим бумагу / MForum.ru
24.12. [Новинки] Анонсы: Honor раскрывает детали камер для новых игровых смартфонов серии Win / MForum.ru
24.12. [Новинки] Анонсы: Samsung готовит обновление камер в Galaxy A37 и A57 / MForum.ru
23.12. [Новинки] Анонсы: Huawei Nova 15 – баланс для повседневных задач / MForurm.ru
23.12. [Новинки] Анонсы: Huawei представила Nova 15 Pro и Ultra с акцентом на фотографию и автономность / MForum.ru
22.12. [Новинки] Анонсы: Huawei представляет MatePad 11.5 (2026) – планшет с антибликовым экраном для учёбы / MForum.ru
22.12. [Новинки] Слухи: Realme готовит преемника Neo7 с гигантской батареей и флагманским чипом / MForum.ru
22.12. [Новинки] Слухи: OnePlus работает над серией Turbo с АКБ до 9000 мАч / MForum.ru
22.12. [Новинки] Слухи: Honor готовит три новых устройства флагманской линейки Magic 8 / MForum.ru
19.12. [Новинки] Анонсы: Redmi выводит на глобальный рынок Pro-версии Note 15 / MForum.ru
19.12. [Новинки] Анонсы: Redmi представила глобальную серию Note 15 в вариантах 5G и 4G / MForum.ru
19.12. [Новинки] Слухи: Honor готовит компактный флагман, утечка раскрыла ключевые детали Magic 8 Slim / MForum.ru
18.12. [Новинки] Анонсы: Apple вернёт MagSafe в бюджетный iPhone / MForum.ru
18.12. [Новинки] Анонсы: Honor Magic 8 Pro дебютирует в Европе с рекордной поддержкой и ценой от €1099 / MForum.ru
18.12. [Новинки] Анонсы: Представлен OnePlus 15R – глобальная версия игрового флагмана / MForum.ru