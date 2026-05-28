Микроэлектроника: Японский госфонд JIC может продать производителя фоторезистов JSR спустя два года после его покупки

28.05.2026, MForum.ru

Государственный фонд Japan Investment Corp (JIC) рассматривает возможность продажи компании JSR, ведущего производителя фоторезистов для полупроводников, сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники. Всего два года назад JIC выкупил JSR с биржи в рамках сделки на $6 млрд, намереваясь консолидировать японский рынок полупроводниковых материалов. Однако первоначальный план не сработал - гендиректор JSR в прошлом году заявил, что компания пока не готова к поглощениям и сосредоточена на восстановлении эффективности бизнеса. В минувшем финансовом году JSR получила чистую прибыль в размере 60,7 млрд иен (около $380 млн) при выручке в 400,7 млрд иен, вернувшись к прибыльности после убытков годом ранее.

Почему JIC решил выходить из актива? Судя по всему, главным мотивом стала рыночная конъюнктура. Инвестиционный бум в сфере искусственного интеллекта вызвал резкий рост спроса на чипы и, как следствие, многократное повышение оценок компаний из полупроводниковой цепочки поставок. JIC намерен воспользоваться этой благоприятной ситуацией, чтобы зафиксировать прибыль. К тому же изначальная стратегия использования JSR как «локомотива» для укрупнения отрасли не выстрелила - компания не совершила ни одной значимой сделки, достичь задуманной консолидации рынка или даже приступить к ней не удалось.

Кто может стать покупателем? Согласно данным источников, интерес к приобретению JSR уже выразили Fujifilm и Mitsubishi Chemical. Обе компании связаны с JSR, а кто с ней связи. Fujifilm является прямым конкурентом - она также выпускает фоторезисты и активно наращивает инвестиции в полупроводниковые материалы, стремясь укрепить свои позиции в сегменте. Mitsubishi Chemical, в свою очередь, производит химикаты, используемые при создании фоторезистов, и видит в поглощении JSR возможность усилить вертикальную интеграцию. Если сделка состоится, она может кардинально изменить расстановку сил на рынке критически важных для микроэлектроники материалов. ||

теги: микроэлектроника Япония производство материалов производство фоторезистов производители фоторезистов участники рынка

