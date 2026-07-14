Анонсы: Xiaomi официально представила Redmi Note 17 и Note 17 Pro

MForum.ru

Анонсы: Xiaomi официально представила Redmi Note 17 и Note 17 Pro

16.07.2026, MForum.ru

Xiaomi официально представила в Китае серию Redmi Note 17. В неё вошли две модели — стандартный Redmi Note 17 и более продвинутый Redmi Note 17 Pro. В этом году производитель, как и в случае с флагманской линейкой, решил пропустить поколение Note 16 и сосредоточиться на ёмких аккумуляторах, прочности и доступной цене.

Акцент на автономность стал главной темой презентации. Обе новинки получили рекордные батареи: стандартная версия — 8000 мАч, а Pro-модель — 9000 мАч. При этом серия сохранила невысокую стартовую цену: Note 17 доступен от 1299 юаней (около 190 долларов), а Note 17 Pro — от 1599 юаней (примерно 235 долларов).

Главное различие между версиями — размер и качество экрана. Базовая модель получила огромный 7-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1080p и частотой 120 Гц . Pro-версия обладает чуть более компактным, но технически продвинутым 6.83-дюймовым 1.5K-экраном с пиковой яркостью 3500 нит.

За производительность отвечают новые энергоэффективные чипы: у стандартной модели — Snapdragon 4 Gen 4, у Pro — Snapdragon 6s Gen 4 . Вместе с оптимизированной прошивкой HyperOS 3 производитель обещает плавную работу устройства в течение пяти лет.

Серьёзные различия наблюдаются и в степени защиты. Note 17 Pro соответствует классам IP66, IP68, IP69 и IP69K и способен выдерживать погружение в воду и воздействие горячих струй. Стандартный Note 17 ограничен защитой от брызг по стандарту IP65 . Кроме того, Pro-версия оснащена стеклом Gorilla Glass Victus 2, что делает её в два раза устойчивее к падениям, чем предшественник.

Камеры в обеих моделях скромные: основной модуль на 50 МП без дополнительных сенсоров у стандартной версии и 50 МП с датчиком глубины у Pro . При этом обе модели поддерживают 22.5 Вт реверсивную зарядку, а также получили новые AI-функции защиты от мошенничества, включая обнаружение дипфейков.

Версии для глобального рынка, как ожидается, могут получить ряд изменений: по неофициальным данным, батарея у стандартной модели уменьшится до 7700 мАч, а у Pro — до 8340 мАч . Ожидается, что международный релиз состоится позднее в этом году.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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