Слухи: Redmi 17C 5G – ребрендинг Redmi 15C 5G с новым именем, но теми же характеристиками

MForum.ru
14.07.2026,
Свежий листинг в Geekbench практически полностью раскрыл характеристики грядущего Redmi 17C 5G. Если данные верны, новинка не предлагает ничего кардинально нового. Под кодовым именем «tornado» скрывается уже знакомая платформа, это же название использовалось для Redmi 15C 5G и POCO C85 5G, которые уже продаются на ряде рынков.
В основе устройства будет лежать процессор MediaTek Dimensity 6300 — хорошо знакомый по бюджетным 5G-моделям Xiaomi этого года. Он отлично справляется с повседневными задачами и обеспечивает низкое энергопотребление.
Полные характеристики пока не раскрыты, но, учитывая что это ребрендинг, можно ожидать:
Redmi 17C 5G нацелен на глобальный рынок и Индию; о выходе в Китае пока ничего не сообщается. Цена, скорее всего, останется на уровне предшественника — в Индии Redmi 15C 5G стартовал с отметки менее 140 долларов. Xiaomi в очередной раз использует проверенную стратегию, чтобы быстро и без лишних затрат заполнить бюджетный сегмент 5G-устройствами.
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