Магистральная связь: МегаФон и China Telecom запустили новый магистральный канал «Хабаровск-Гонконг»

17.06.2026, MForum.ru

Теперь трафик из России в Китай ускорится, ранее такой трафик мог проходить через европейские транспортные узлы. Теперь данные из России после попадания в узел в Гонконге отправляются на инфраструктуру China Telecom. Такой маршрут сокращает время отклика и повышает стабильность соединений. Это особенно актуально для пользователей таких мессенджеров как WeChat, онлайн игр с серверами в Китае и ряд других сервисов.

«Азиатский регион сегодня становится для российского телеком-рынка таким же важным направлением, как и западное. Мы видим, что интерес пользователей к китайским мессенджерам и маркетплейсам растет: трафик в первом квартале 2026 года увеличился почти на 50% год к году. Мы развиваем систему альтернативных направлений, которая повышает надежность и качество инфраструктуры, в том числе и для пользователей восточной части страны», - отметил технический директор МегаФона Алексей Титов.

Запуск нового канала стал продолжением развития азиатского направления международной связности МегаФона.

Важная новость, поскольку речь идет о диверсификации маршрутов и повышении связности сетей. Вместе с тем, отмечу, что каналы в Китай есть и у других российских операторов, например, у ТрансТелекома, Ростелекома и МТС. Строит транзитный канал в Китай и Вымпелком – через Монголию. Строится маршрут TEA Next. Так что без связи с Китаем мы не останемся, надеюсь, что и каналы, ведущие в «западную» часть мира тоже сохранятся и будут нам с вами доступны, как бы не менялась внешне- и внутриполитическая повестка, а также практика «замедлений» и блокировок.

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