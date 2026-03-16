Мобильная связь: МегаФон расширил инфраструктуру в населенных пунктах Кетовского района Курганской области

MForum.ru
17.06.2026,
МегаФон сообщает о запуске новых базовых станций в ряде населенных пунктов Кетовского района. Около тысячи жителей села Марково и деревни Лукино, смогут пользоваться мобильным интернетом на скорости до 50 Мбит/с. С начала 2026 года специалисты компании провели более 50 технических работ с целью улучшения сети в Курганской области.
Новое оборудование, как сообщает пресс-релиз компании, работает «в низко- и среднечастотных диапазонах». Запуск покрытия в этих населенных пунктах стал логичным продолжением программы по развитию сети в регионе.
В 2025 году в Кетовском районе оператор развернул инфраструктуру в населённых пунктах Бараба, Каширино, Менщиково, Пименовка, Чесноки, а также вблизи СНТ «Икчанка» и «Рябинушка» недалеко от посёлка Чистопрудный.
В 2026-м специалисты провели свыше 50 технических работ по строительству и модернизации сети в Курганской области. Помимо Кургана, Шадринска, Катайска, Далматово, Петухово улучшено покрытие и скорость мобильного интернета в населенных пунктах Звериноголовского, Каргапольского, Катайского, Лебяжьевского, Шатровского, Шадринского, Щучанского, Целинного и Юргамышского районов.
«Развитие инфраструктуры связи в сельской местности является важным элементом нашей стратегии по цифровизации региона и повышению качества жизни населения», - рассказал директор МегаФона в Курганской области Геннадий Жуков.
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теги: Курганская область мобильная связь развитие сетей МегаФон
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