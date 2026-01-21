Мобильная связь: Билайн в Курганской области - покрытие 4G расширено в шести округах

MForum.ru
21.01.2026,
Билайн продолжает наращивать охват сети LTE в отдаленных округах Курганской области.
В частности, за последние месяцы технические специалисты компании установили новые базовые станции, а также провели точечную настройку телеком-оборудования сразу в 7 населенных пунктах региона:
В результате обновления инфраструктуры надежность сети выросла и в окрестностях знаменитого озера Медвежье, которое называют Зауральским Мертвым морем из-за его высокого уровня солености. В некоторые сезоны она может достигать таких же показателей, как и у настоящего Мертвого моря.
«Развитие сети в сельских территориях было и остается одной из наиболее приоритетных задач для нашей команды. Мы постоянно работаем в этом направлении, активно расширяя наше присутствие в области и запуская скоростной 4G даже в самых удаленных населенных пунктах», – комментирует директор Курганского отделения Билайна Владислав Божеев.
--
теги: мобильная связь развитие сетей Курганская область Билайн Вымпелком
--
