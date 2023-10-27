Мобильная связь. Услуги: Билайн организовал переходы в свою сеть для клиентов, у которых не совпадает регион проживания и оформления SIM-карты

17.06.2026, MForum.ru

С такой проблемой сталкиваются те, кто заключил договор связи в одном регионе, а затем переехал в другой и хочет сменить оператора. До недавних времен такое было можно проделать только для eSIM. Билайн предлагает эту опцию всем желающим.

Процедура выглядит так: клиент заходит на сайт Билайн, выбирает геолокацию по месту своего фактического нахождения, вводит свой номер (у другого оператора) и оформляет заказ. Важно понимать тариф будет применяться по региону переносимого номера. Для завершения операции придется посетить выбранный офис Билайн, где клиенту будет выдана SIM-карта с временным номером региона, куда переносится номер, а уж затем будет запущен стандартный сценарий переноса.

Важно понимать, что регион номера не поменяется. Например, если человек сейчас живет в Москве, но хочет перенести в Билайн номер другого оператора из Санкт-Петербурга, он получит SIM-карту Билайна с регионом Санкт-Петербург и тарифом региона Санкт-Петербург.

С 1 сентября 2026 по требованию регулятора в России должна будет заработать обновленная модель межрегионального MNP. В рамках этой модели абонент сможет не только перейти к новому оператору, находясь в другом регионе, но и сменить регион номера в процессе переноса. То есть текущий сценарий, предлагаемый Билайном – это еще не полноценный межрегиональный MNP, так как не дает возможности поменять регион номера, но тоже полезная опция.

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