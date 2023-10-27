Мобильная связь. Услуги: Билайн организовал переходы в свою сеть для клиентов, у которых не совпадает регион проживания и оформления SIM-карты

MForum.ru

Мобильная связь. Услуги: Билайн организовал переходы в свою сеть для клиентов, у которых не совпадает регион проживания и оформления SIM-карты

17.06.2026, MForum.ru

С такой проблемой сталкиваются те, кто заключил договор связи в одном регионе, а затем переехал в другой и хочет сменить оператора. До недавних времен такое было можно проделать только для eSIM. Билайн предлагает эту опцию всем желающим.

Процедура выглядит так: клиент заходит на сайт Билайн, выбирает геолокацию по месту своего фактического нахождения, вводит свой номер (у другого оператора) и оформляет заказ. Важно понимать тариф будет применяться по региону переносимого номера. Для завершения операции придется посетить выбранный офис Билайн, где клиенту будет выдана SIM-карта с временным номером региона, куда переносится номер, а уж затем будет запущен стандартный сценарий переноса.

Важно понимать, что регион номера не поменяется. Например, если человек сейчас живет в Москве, но хочет перенести в Билайн номер другого оператора из Санкт-Петербурга, он получит SIM-карту Билайна с регионом Санкт-Петербург и тарифом региона Санкт-Петербург.

С 1 сентября 2026 по требованию регулятора в России должна будет заработать обновленная модель межрегионального MNP. В рамках этой модели абонент сможет не только перейти к новому оператору, находясь в другом регионе, но и сменить регион номера в процессе переноса. То есть текущий сценарий, предлагаемый Билайном – это еще не полноценный межрегиональный MNP, так как не дает возможности поменять регион номера, но тоже полезная опция.

подписаться на tg-канал
Бойко про телеком в VK

--

теги: мобильная связь Вымпелком Билайн услуги MNP перенос номера смена оператора

--

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

27.10.2023. В Узбекистане запустили MNP. Наконец-то

18.09.2020. Абоненты DANYCOM.Mobile остались без связи

20.08.2020. Симки МегаФон с саморегистрацией появились в Яндекс.Лавке

30.09.2016. Игорь Плетнев, Пятерочка ответил на вопросы журналистов относительно сотрудничества с Билайн

30.09.2016.  Александр Смолин, Билайн о подписании соглашений со Связным и Пятерочкой, а также о новой розничной стратегии

07.07.2016. Tele2 отменяет плату за перенос номера в дальневосточных регионах

03.03.2016. Day-by-Day, 03 марта 2016 года, среда. Дайджест Телеком и Роботы

17.12.2015. Сотрудники Tele2 в Москве перешли на связь Tele2

09.07.2014. Tele2 организовала прием заявок на перенос номеров в салонах партнеров

02.12.2013. Tele2 предлагается подключаться со своим номером

18.06.2012.  MNP

19.02.2012.  Азербайджан

15.08.2005.  Мой номер - моя крепость

14.07.2005.  “Вечные” номера задаром

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 1 ms, lookup=0 ms, find=1 ms

Последние сообщения в форумах

15.06.2026 00:59 blackstrip Тема: PaintCAD 2.0
Выпущен PaintCAD Mobile версии 3.0.24 Скачать: (сайт HTTP а ля Web1.0, поэтому с HTTPS-сайтов только правой кнопкой мыши по ссылке и "Сохранить как...", ну или открыть ссылку в новой вкладке) ...
09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Колонка редактора

17.06. Билайн организовал переходы в свою сеть для клиентов, у которых не совпадает регион проживания и оформления SIM-карты

17.06. МегаФон и China Telecom запустили новый магистральный канал «Хабаровск-Гонконг»

17.06. Tensordyne привлекает все больше интереса за счет ставки на LNS

17.06. МегаФон расширил инфраструктуру в населенных пунктах Кетовского района Курганской области

17.06. Yadro и Postgres Professional будут сотрудничать в области разработки и производства промышленных ПАК для КИ

17.06. Узбекистан выбирает спутниковую связь от Amazon Leo

16.06. Music v2 - легальная коммерциализация и возможность менять жанр в рамках одного трека

16.06. Европейская Ams Osram в марте 2026 года представила технологию создания оптических межсоединений для систем ИИ

16.06. Росатом создал импортзамещающее производство высокочистых веществ: красного фосфора и оксихлорида фосфора

16.06. Билайн улучшил связь еще в трех деревнях Новгородской области

16.06. МТС в Новосибирской области - мобильная связь улучшена в самом маленьком городе области

16.06. С сентября 2026 года производителям производственного оборудования микроэлектроники придется доказывать его российскость балльной системой

16.06. МегаФон в Приморском крае – Дальнегорск и водохранилище

16.06. МТС нарастила число общедоступных точек бесплатного Wi-Fi в Москве до 600

16.06. Спутники SpaceX AI1 для орбитальных ЦОД будут большими и неэкологичными

Все статьи >>

Новости

17.06. Tecno Spark 50 Pro – дизайн в стиле iPhone 17 Pro и защита IP69

17.06. Vivo T5 Lite 5G – бюджетный долгожитель с АКБ 6500 мАч и экраном 120 Гц

17.06. Xiaomi 18 принесет смену порядка выхода, рост цен и следование стратегии Apple

16.06. Honor X70 Pro Max – батарея 8560 мАч и цена от 295 долларов

16.06. Официально раскрыты камеры и дисплеи Vivo X Fold 6

15.06. Moto G Max – 200 МП камера, экран 5000 нит и военная прочность за 490 долларов

15.06. Honor X7e Plus 5G сертифицирован в ОАЭ

12.06. OnePlus Turbo 6X и 6X Pro -доступные «батарейные монстры» для Китая от 220 долларов

11.06. Honor подтвердила 7 лет обновлений для Magic V6 и всей Magic-серии в Европе

11.06. Realme P4R 5G – 8000 мАч, 144 Гц и MIL-STD-810H за 200 долларов

11.06. Honor готовит Win Pad Mini: 8-дюймовый OLED-планшет для геймеров с емкой батареей

10.06. Honor X80 Pro Max – 11 000 мАч, 90 Вт и Snapdragon 6 Gen 5

10.06. Infinix Smart 20 – большой 120-герцовый экран и автономность за 145 долларов

10.06. Apple анонсировала список устройств для iOS 27, macOS 27 Golden Gate и watchOS 27: Intel Mac остаются без поддержки

09.06. Появилась уточненная информация о батарее, зарядке и дисплее Redmi K100 Pro

09.06. Samsung Galaxy Z Flip 8 сохранит региональное разделение чипов — Exynos 2600 vs Snapdragon 8 Elite Gen 5

09.06. Samsung Galaxy S27 Pro будет на уровне Ultra, но без S Pen

08.06. Vivo V70 Lite – почти незаметное обновление с упором на автономность

08.06. 3C-сертификация раскрыла батарею Vivo X Fold 6

08.06. Hisense A10 – смартфон с e-ink дисплеем представят спустя три года разработки

© 2003-2026, Мобильный форум,
Наш хостинг (рекомендуем)
Top.Mail.Ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: