Средства защиты информации: В России восстановился рынок госзакупок VPN и защищенных каналов связи

25.06.2026, MForum.ru

По итогам 5 месяцев 2026 года объемы закупок корпоративных VPN и защищенных каналов связи практически вернулись к уровню 2025 года.

Как сообщает КоммерсантЪ, проведено более 2 тысяч процедур на 10,3 млрд, тогда как годом ранее было 1,9 тысяч процедур на сумму 11.4 млрд, то есть число закупок даже выросло – на 5%, а средняя стоимость контракта снизилась. Количество постоянных поставщиков на рынке снизилось со 167 до 144. Конкуренции на торгах практически не наблюдалось, среднее число участников на лот – 1.1.

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теги: интернет VPN госзакупки защищенные каналы связи средства защиты информации услуги ПО программное обеспечение

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